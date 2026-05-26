La falta de una oposición que capitalice los errores de Morena

Ayer, en este espacio, analizaba cómo Morena se está blindando frente a las elecciones intermedias de 2027 e incluso las presidenciales de 2030: utilizando el poderoso aparato del clientelismo electoral de los programas sociales, controlando a los árbitros electorales y reformando las reglas del juego para facilitar la nulidad de las elecciones en caso de que los resultados le sean adversos. Faltaba, y todo indica que están por hacerlo, endurecer las leyes con el fin de censurar las opiniones críticas en los medios.

Argumentaba que este blindaje se debía a lo preocupados que estaban los morenistas por perder el poder que han acumulado estos años debido a un adverso contexto político y económico. Y es que la economía no crece, la percepción de mala seguridad aumenta y, con casos como el de La Barredora o “los diez de Sinaloa” se ha agotado la narrativa de que ellos son diferentes, honestos y llegaron al poder para hacer una gran transformación que incluía la purificación de la vida pública del país.

Las encuestas, sin embargo, no demuestran que la alianza que conforma la llamada “Cuarta Transformación” —que incluye a Morena, al Verde y al PT— podría perder la mayoría calificada de la Cámara de Diputados en las elecciones de 2027.

Ayer, Buendía&Márquez, casa encuestadora que goza de gran prestigio, publicó su más reciente encuesta en vivienda de mil entrevistas levantadas entre el 25 y 21 de mayo.

Cuando le preguntaron a esta muestra representativa de votantes mexicanos “Si hoy fueran las elecciones para elegir Diputados Federales, ¿por cuál partido votaría usted?”, 39% respondió por Morena, 11% por el PAN, 10% PRI, 9% MC, 6% Verde y 3% PT. El resto, 22%, no contestó.

Quitando este 22% de no respuesta, dejando sólo 78% de los que sí mencionó a un partido, es decir, convirtiendo los porcentajes a lo que se conoce como “votación efectiva”, el resultado fue de 50% a favor de Morena, 14% por el PAN, 13% PRI, 12% MC, 8% Verde y 4% PT.

Por razones obvias, la encuesta no pregunta por otros partidos que podrían aparecer en las boletas en 2027 en caso de que el INE autorice su registro antes del primero de julio de este año.

Redondeando los porcentajes, si sumamos la votación efectiva de los tres partidos que conforman la 4T (Morena, Verde y PT), se obtiene 62 por ciento. A la oposición (PAN, PRI y MC) le queda, por tanto, 38% restante.

Por cómo se conforma la Cámara de Diputados (300 de mayoría relativa o uninominales y 200 de representación proporcional o plurinominales) es perfectamente posible que, con 62% de la votación nacional, la 4T pueda obtener la mayoría calificada de dos terceras partes que posibilita hacer reformas a la Constitución.

Recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados determinando que el límite constitucional de 8% de sobrerrepresentación aplica por partido, no por coalición. De esta forma, aunque la alianza Morena-PT-Verde alcanzó 54% de los votos en 2024, pudo quedarse con 73% de la Cámara.

Con la actual intención de voto de 62% efectiva, es factible que puedan volver a tener mayoría calificada.

El asunto dependería de los dos socios minoritarios de la coalición, es decir, el Verde y PT. Ya vimos cómo estos partidos han vendido caro su amor a Morena; previsiblemente seguirán haciéndolo por el valor de mantener unida la coalición de la 4T.

¿Cómo es posible que, a pesar de un ambiente político y económico tan adverso, el gobierno de la 4T pueda ganar de nuevo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados?

La respuesta nos la da la misma encuesta: la oposición tiene una mala imagen y/o no crece en las intenciones de voto.

El balance entre los que tienen una muy buena o buena opinión del PAN versus los que tienen una mala o muy mala es de menos 30, es decir, predominan las opiniones negativas.

Este mismo balance es todavía peor para el PRI: menos 42.

Movimiento Ciudadano sí tiene una mejor imagen con más nueve, pero se ha quedado estancado en las intenciones de voto. No crece.

El balance para Morena, en cambio, es de más 37, incluso con todas las historias negativas que han salido de morenistas en estos últimos meses. No lo dice la encuesta, pero supongo que la buena evaluación de este partido tiene que ver con la popularidad de los programas sociales.

He ahí la gran tragedia política actual de México. Tenemos un partido gobernante que mal gobierna y está involucrado en escándalos enormes, pero no existe una oposición con credibilidad que pueda capitalizar todos estos errores.

Por lo pronto…

X: @leozuckermann