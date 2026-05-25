Activan Alerta Amber por desaparición de Scarleth Daniela en Ecatepec; temen por su integridad

Autoridades del Estado de México activaron una Alerta Amber para localizar a Scarleth Daniela Lucas Pérez, adolescente de 16 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 21 de mayo de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con el reporte AAEM/1034024/2026, la menor salió de su domicilio y desde ese momento no se ha tenido información sobre su ubicación. Las autoridades señalaron que se teme por su integridad, debido a que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Scarleth Daniela nació el 25 de julio de 2009, mide 1.56 metros, pesa aproximadamente 68 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene tez blanca, cabello negro ondulado y ojos café oscuro medianos. Entre sus señas particulares destaca un lunar de aproximadamente dos centímetros en el glúteo derecho.

Excélsior

El día de su desaparición vestía playera color negro, pantalón de mezclilla azul marino, suéter azul y tenis negros.

La Fiscalía y autoridades mexiquenses solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a localizarla. Para brindar información, están disponibles los números de emergencia 911, Locatel CDMX al (55) 5658 1111, Locatel Estado de México al (722) 167 88 08, así como las líneas de Alerta Amber México 800 00 854 00 y Estado de México 800 89 029 40.

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda activa de la adolescente.