¿Llega al Mundial 2026? Esto se sabe de la salud de Messi tras salir lesionado

La noche del domingo generó temor en Argentina cuando una imagen despertó la posibilidad de que la estrella Lionel Messi pudiera sufrir de una lesión que lo margine del Mundial 2026.

Messi pidió retirarse antes de tiempo en el juego entre el Inter Miami y el Philadelphia Union, donde el resultado fue una goliza de 6-4. El astro sudamericano abandonó las instalaciones del NU Stadium al minuto 73 para cederle su lugar al juvenil Mateo Silvetti, desatando una profunda preocupación debido a que enfiló directamente hacia la zona de vestuarios tras llevarse la mano a la parte posterior del muslo izquierdo posterior en lugar de ir a la zona de la banca.

Todo esto ocurrió a tres semanas de que la Selección de Argentina inicie la defensa de su corona en la Copa del Mundo 2026. El partido de anoche sería el último de Messi con su equipo en la MLS. La Major League Soccer no tiene el mismo calendario que el resto de las competencias y ha tomado una pausa para, después del Mundial, reiniciar su temporada.

Lionel Messi abandonó el partido y se dirigió directo a los vestidores. AFP

Ángel Guillermo Hoyos descarta lesión y apunta al estado de la cancha

Frente al evidente nerviosismo de la prensa, el estratega del Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, restó gravedad a lo sucedido durante la conferencia de prensa posterior al partido y señaló que todo se debía a una sobrecarga.

El técnico argentino fue claro al señalar que no disponían de un informe médico definitivo, pero argumentó que las condiciones del terreno de juego influyeron en la fatiga del jugador. “Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso, próximamente lo tendremos”, explicó Hoyos en primera instancia.

Acto seguido, el timonel detalló que la modificación obedeció a una estricta estrategia de prevención para evitar un problema mayor en un césped complicado. “Realmente estaba fatigado en ese sentido. Es fatiga. El campo estaba pesado y, ante la duda, siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue”, concluyó.

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, la misma ciudad donde el equipo sudamericano tendrá su campamento base.