Aaron Mercury vive momento incómodo con fan tras no recordar su nombre

El influencer Aaron Mercury volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de que durante una convivencia con fans en un evento de una marca de calzado y ropa, una joven mostrara su molestia porque el creador de contenido no recordó su nombre.

El momento fue captado en video y ocurrió mientras Aaron convivía con varias seguidoras y personas asistentes al evento y ofrecía autógrafos y fotografías. Sin embargo, la situación rápidamente llamó la atención cuando una fan expresó su inconformidad al notar que el influencer aparentemente no no recordó cómo se llamaba.

Foto: Captura de video

Tras difundirse el video y algunos comentarios sobre lo sucedido, usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar y muchos defendieron al influencer, señalando que cuenta con una enorme cantidad de seguidoras y que es complicado recordar a cada una de las personas que lo apoyan.

Además, varios internautas destacaron que Aaron Mercury mantiene una relación cercana con su fandom y constantemente recibe muestras de cariño por parte de sus seguidoras.

Foto: Instagram aaronmercury

Pese a la polémica, también hubo quienes consideraron que la reacción de la joven fue exagerada, ya que Aaron suele convivir con cientos de personas en este tipo de encuentros y resulta complicado memorizar a todos sus seguidores.

El cariño incondicional de sus fans:

Aaron Mercury ha logrado construir una base de fans muy leal, que constantemente le muestra su apoyo con detalles, regalos en distintos eventos.

Incluso, durante su participación en “La Casa de los Famosos”, sus fans le hicieron llegar regalos y detalles para demostrarle apoyo, situación que reforzó la imagen del influencer como una de las figuras más queridas del internet.

Incluso hay un video de una fan que viajó más de 14 horas para entregarle a Aaron unas galletas.

También existen videos en los que se muestra cómo varias fans le llevaron 31 regalos como un calendario de adviento en diciembre.

Ante la situación, Aaron en un live comentó que lo que menos quiere es que alguien que lo apoya y busca conocerlo se vaya con un mal sabor de boca.

Además, señaló que siempre va a proteger a sus fans de cualquier persona, aunque también respeta el trabajo del personal de seguridad.