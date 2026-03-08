Lisa de Blackpink visita a 'Punch', el mono viral que fue rechazado por su madre

Lisa, integrante del exitoso grupo surcoreano Blackpink, viajó al Zoológico de Ichikawa para conocer en persona a Punch, el pequeño mono que se hizo viral en internet tras ser rechazado por su madre y su manada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de 28 años compartió con sus millones de seguidores los detalles de este encuentro, confirmando el interés genuino que le despertó la historia de supervivencia de este animal. En la serie de imágenes publicadas por la intérprete de temas como Jump, se le puede observar posando desde la zona de visitantes, justo detrás de las rejas del área de primates.

El detalle que más llamó la atención de sus fans fue que Lisa no llegó con las manos vacías; la artista llevó consigo un peluche gigante, exactamente idéntico al que utiliza el bebé mono en su día a día. Se trata de un modelo comercializado bajo el nombre de Djungelskog.

En las fotografías, la estrella del K-pop aparece abrazando cariñosamente el muñeco, un gesto con el que demostró su empatía frente a la situación del primate.

La visita de Lalisa Manobal ocurre justo en medio del pico de popularidad de este bebé mono, cuya vida ha conmovido a millones de usuarios en redes sociales a nivel global.

Lisa, de Blackpink, visitó al pequeño Punch en Tokio Especial

Durante las últimas semanas, comenzaron a circular en diversas plataformas digitales varios videos que documentan la difícil realidad que enfrenta Punch. En las grabaciones, se observa con claridad cómo el animal es atacado y marginado por los miembros de su propia familia. Ante el rechazo directo, el primate encontró consuelo y seguridad abrazándose a un chimpancé de peluche que los cuidadores del parque le entregaron.

Esta desgarradora pero tierna imagen generó una ola inmediata de solidaridad en línea, colocando el nombre de 'Punch' entre los contenidos más comentados y provocando que turistas de distintas partes del mundo viajen al zoológico japonés exclusivamente para visitarlo.

Durante su recorrido, Lisa se mostró como una de las visitantes más emocionadas. Según lo documentado, la cantante sostuvo su peluche frente a la malla de seguridad para intentar llamar la atención del pequeño mono. A la distancia, logró capturarlo con su cámara mientras descansaba tranquilamente junto a su inseparable compañero de tela.

Punch, el mono viral de redes sociales Especial

Ventas de Djungelskog se disparan tras video de Punch

El impacto de esta historia no se ha limitado únicamente a la cantidad de visitas que recibe el Zoológico de Ichikawa. De acuerdo con información compartida por el diario The New York Times, el caso de 'Punch' desencadenó un fenómeno comercial bastante inesperado.

Desde que los videos del mono aferrándose a su muñeco se volvieron masivos en internet, las ventas del peluche 'Djungelskog' —un producto original de la cadena sueca Ikea— se dispararon de forma sorprendente.

El incremento en la demanda de este artículo se ha registrado fuertemente en países como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Lo que originalmente fue diseñado como un juguete de decoración infantil, hoy es visto por miles de usuarios como un símbolo de la historia de 'Punch', un fenómeno que ahora cobra aún más fuerza gracias a la visibilidad que le otorgó la visita de la estrella de Blackpink.