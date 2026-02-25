PETA demanda traslado de Punch, asegura que sufre trauma por aislamiento

La organización internacional de defensa de los animales PETA presentó este martes una demanda para que el macaco japonés Punch, residente del zoológico de Ichikawa, sea trasladado a un santuario especializado.

El animal se volvió viral en redes sociales por aferrarse constantemente a un peluche, gesto que la organización interpreta no como un acto “tierno”, sino como una muestra del trauma que sufre por el cautiverio y el aislamiento.

Argumentos de PETA

Según la organización, Punch debería crecer en un entorno familiar y social, propio de los macacos, donde pudiera aprender habilidades vitales y explorar un hábitat natural. En cambio, se encuentra confinado en un espacio de cemento, lo que lo obliga a buscar consuelo en un objeto inanimado.

Jason Baker, presidente de PETA Asia, señaló que “lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida”.

PETA demandó el traslado del macaco Punch, cuyo apego a un peluche refleja trauma por aislamiento en el zoológico de Ichikawa. REUTERS

El jefe de PETA Asia comparó la situación de Punch con la de otros animales que se hicieron virales, como la hipopótama tailandesa Moo Deng, cuya popularidad en redes sociales atrajo la atención de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. En ambos casos, la exposición mediática permitió visibilizar las condiciones de vida de los ejemplares y abrir un debate sobre la necesidad de trasladarlos a espacios más adecuados.

Petición al zoológico

La organización solicitó al zoológico de Ichikawa a “hacer lo correcto” y permitir el traslado de Punch a un santuario reputado, donde pueda vivir en condiciones más cercanas a su naturaleza.

Para PETA, la viralidad del macaco no debe ser vista como entretenimiento, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el bienestar animal y la responsabilidad de las instituciones que los mantienen en cautiverio.

Punch, el monito que conquistó Japón y las redes sociales

En medio de la saturación informativa y los titulares dominados por la violencia, la historia de Punch, un macaco japonés de apenas seis meses, ha conquistado las redes sociales y los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

Punch vive en el Zoológico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, Japón. Su vida dio un giro inesperado cuando fue abandonado por su madre, un hecho que lo dejó vulnerable y aislado dentro de su grupo. Sin embargo, encontró un refugio inesperado: un peluche de orangután. Desde entonces, Punch se aferra al muñeco como si fuera parte de su familia, convirtiéndolo en su apoyo emocional y en el símbolo de su supervivencia.

El fenómeno viral

Las imágenes del pequeño mono abrazando con fuerza al peluche se difundieron rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral. Para millones de usuarios, Punch representa un respiro emocional en medio de la tensión global.

El fenómeno Punch no solo ha generado ternura, sino también reflexión. Su historia muestra cómo los animales, al igual que los humanos, buscan vínculos emocionales y apoyo en momentos de vulnerabilidad. El peluche se convirtió en un sustituto de la figura materna, permitiéndole integrarse de alguna manera a la dinámica de su grupo.

Momentos difíciles

No obstante, Punch también ha enfrentado momentos difíciles. En febrero, un video difundido en redes sociales mostró cómo fue atacado por un adulto alfa mientras intentaba interactuar con la tropa. La agresión generó indignación entre los usuarios, pero también un gesto de esperanza: otros monos juveniles se acercaron a consolarlo, permaneciendo a su lado en una muestra de solidaridad animal.

El Zoológico de Ichikawa ha señalado que continuará brindando cuidados especiales a Punch, asegurando que su bienestar emocional y físico sea protegido. Mientras tanto, su historia sigue generando conversación en redes sociales y medios internacionales, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la ternura puede convertirse en un refugio colectivo.