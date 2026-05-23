"Código de vestimenta para ir a Taxqueña": el candelabro de Metro Hidalgo desata los mejores memes

El Metro de la Ciudad de México volvió a robarse las tendencias en redes sociales, aunque esta vez no fue por retrasos, sino por un inesperado cambio estético que dejó a miles de usuarios entre sorprendidos y, por supuesto, inspirados para hacer memes.

La estación Hidalgo, correspondiente a la Línea 2, estrenó una nueva decoración con lámparas tipo candelabro que fueron colocadas sobre las paredes de los andenes. El detalle no pasó desapercibido: en cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular en internet acompañadas de comentarios hilarantes que comparaban con un castillo europeo o hasta la entrada VIP de una gala de alta sociedad.

Actualmente, se han colocado al menos 13 candelabros, algunos ya funcionando y ofreciendo una iluminación distinta a la habitual. Aunque para algunos se trata de un toque sofisticado que refresca la imagen de una de las estaciones más transitadas de la capital, para otros la decoración resulta, cuando menos, desconcertante.

Porque claro, nadie esperaba que de pronto el trayecto rumbo a Taxqueña se sintiera como entrar a un capítulo de Bridgerton versión chilanga.

¿Habrá dress code para entrar a Taxqueña?

La instalación fue suficiente para desatar una ola de creatividad en redes sociales. Los usuarios no tardaron en bautizar el nuevo look de la estación como "Metro de lujo" y comenzaron a bromear sobre el supuesto código de vestimenta necesario para abordar.

Algunos de los comentarios más divertidos que circularon fueron:

“¿Entonces para ir a Taxqueña ya no se puede en pants?”

“Yo llegando al Metro Hidalgo con smoking porque no me avisaron que era evento de gala”.

“Disculpe, joven, ¿con tenis sí me dejan pasar o necesito tacones de etiqueta?”

“De Pantitlán al Palacio de Buckingham en tres estaciones”.

“Ahora sí, súbanse con elegancia, que esto ya parece recepción de XV años”.

Incluso hubo quienes imaginaron escenas dignas de la realeza capitalina con mariachis interpretando vals en el andén, usuarios pidiendo “un carruaje con dirección a Cuatro Caminos” o vendedores ambulantes ofreciendo canapés en lugar de chicles.

Una remodelación rumbo al Mundial

Aunque la decoración parezca salida de una película de época, estos cambios forman parte de las obras de rehabilitación que se realizan en distintas estaciones de la Línea 2 del Metro, como parte de los trabajos de mejora de infraestructura rumbo a eventos internacionales, entre ellos el Mundial.

Hasta ahora, el Sistema de Transporte Colectivo no ha ofrecido detalles específicos sobre la elección del diseño ni sobre el objetivo puntual de incorporar candelabros a la estación. De acuerdo con información obtenida en el sitio, la dependencia señaló que la información oficial se dará a conocer “en su momento”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

Trabajadores consultados explicaron que estas luminarias no solo cumplen una función decorativa, sino que también operan como iluminación complementaria para reforzar la visibilidad en los andenes.

Sin embargo, el detalle ornamental ha generado cuestionamientos sobre si esta inversión era realmente prioritaria.

Opiniones divididas entre elegancia y desconcierto

Como era de esperarse, las opiniones entre los usuarios están divididas.

Hay quienes celebran la renovación y consideran que el Metro merece espacios visualmente agradables. Algunos pasajeros incluso se detuvieron a tomarse fotos junto a los nuevos candelabros, como si se tratara de una instalación artística temporal.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar Foto: Especial

El Metro más viral de la CDMX

Más allá del debate, lo cierto es que la estación Hidalgo logró algo poco común para una remodelación urbana, al convertirse en tendencia nacional gracias al humor de los internautas.

Entre fotos y videos, el "candelabro del Metro Hidalgo" ya se ganó un lugar en el imaginario colectivo chilango y demostró, una vez más, que si algo distingue a la Ciudad de México, además de su caos cotidiano, es su capacidad de convertir cualquier situación en meme.

Así que, si tu próxima ruta incluye dirección Taxqueña, tal vez quieras pensarlo dos veces antes de salir en pants. Nunca se sabe cuándo una estación del Metro podría exigir etiqueta rigurosa.