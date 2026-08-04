Sencillo pastel de carne para una comida práctica y deliciosa

Si ya te cansaste de pensar en qué hacer de comer, aprovecha la vieja confiable: la carne molida. Para no hacer las típicas albóndigas o hamburguesas, prepara un sencillo pastel de carne. Con esta receta queda jugoso y lleno de sabor.

Una de las grandes ventajas de este platillo es que basta revolver todos los ingredientes, poner la mezcla en un molde para horno y cocinar hasta que todo esté cocido. De esta forma tienes una comida rápida y sin complicarte.

Justamente, sus orígenes se basaron en la practicidad. Según expertos, se remonta a la antigua cocina alemana y escandinava, donde se preparaban recetas similares para aprovechar restos de carne mezclándolos con pan o cereales, para hacerlos rendir.

Con el paso del tiempo, el platillo evolucionó y llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX, impulsado por la invención de las máquinas para moler carne. Sin embargo, fue durante la Gran Depresión que ganó popularidad por ser económico y rendidor.

Transforma un poco de carne molida en una comida para toda tu familia con esta sencilla receta de pastel de carne jugoso.

El glaseado le da un toque caramelizado al pastel de carne Canva

¿Cómo hacer pastel de carne?

Ingredientes para el pastel de carne:

500 gramos de carne molida de res o mezclada res y cerdo

1 taza de migas de pan (bolillo o pan de caja)

½ taza de leche

1 huevo

½ cebolla blanca finamente picada

½ taza de zanahoria rallada

2 cucharadas de salsa inglesa

2 cucharadas de cátsup

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de perejil picado

Ingredientes para el glaseado:

3 cucharadas de cátsup

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de vinagre

Preparación:

En un tazón mezcla el pan con la leche y deja reposar 5 minutos para que se hidrate. Esto ayuda a retener humedad y evitar que el pastel de carne quede seco. En otro recipiente amplio, coloca la carne molida. Agrega el huevo, cebolla, zanahoria, salsa inglesa, cátsup, mostaza, perejil y pan hidratado; integra todo de forma suave. Es importante no mezclar demasiado. Engrasa un molde para horno rectangular o cuadrado, usando un poco de aceite. Vierte la mezcla de carne en este y presiona ligeramente para que quede uniforme. En un recipiente, mezcla la cátsup con el azúcar y el vinagre para el glaseado. Barniza con este la superficie del pastel de carne. Lleva al horno precalentado a 180 °C por 60 minutos o hasta que el centro esté bien cocido. Si tienes un termómetro, debe alcanzar los 70 °C. Retira el molde del horno y deja reposar 10 minutos antes de cortar para conservar los jugos. Sirve rebanadas de pastel de carne acompañadas de puré de papa, ensalada fresca, pasta o vegetales al vapor.

El secreto para un pastel de carne jugoso, es que la carne no sea muy magra Canva

Aunque esta es una receta muy sencilla de preparar, tiene sus secretos para que no tengas un bloque de carne dura. Lo primero es no comprar carne muy magra, lo ideal es que sea en una proporción 80/20.

Otra opción es agregar un poco de tocino molido o finamente picado a la mezcla, si notas la carne sin grasa.

Un punto clave que solemos dejar de lado al trabajar con carne molida, es el no sobremezclar. Hacerlo compacta la proteína, por lo que terminamos con una carne dura.

Finalmente, añade ingredientes que aporten humedad, como la leche, el huevo o vegetales, además de no cocinar más del tiempo necesario o a temperaturas muy altas.

Sigue estos consejos y la receta para preparar el mejor pastel de carne, una comida fácil, práctica y deliciosa para cualquier ocasión.