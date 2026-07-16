Receta económica de mortadela empanizada, fácil y deliciosa

Si ya no sabes qué hacer de comer, especialmente en los días de final de quincena, traemos una receta que te salvará: mortadela empanizada. Es fácil, rápida y si la acompañas con ensalada u otra guarnición, es muy llenadora.

Al igual que la salchicha y el jamón, la mortadela es un embutido. Este se prepara con carne de cerdo finamente molida, grasa y especias, dando como resultado una textura suave y sabor ligero, lo que le da versatilidad en la cocina.

Mientras en Italia, de donde es originaria, se consume como aperitivo o en sándwiches, en México ha ganado popularidad para preparar platillos económicos. La razón es que su precio es menor que la res, pollo o pescado.

Esto viene de que es un alimento procesado, lo cual reduce su calidad nutricional; sin embargo, son una buena alternativa para ocasiones especiales. Si te quedaste sin ideas para la comida y tienes poco presupuesto, prepara mortadela empanizada fácil.

La mortadela es un embutido preparado principalmente con carne de puerco Canva

¿Cómo hacer mortadela empanizada?

Ingredientes:

8 rebanadas gruesas de mortadela

2 huevos

1 taza de pan molido

½ taza de harina de trigo

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal para freír

Preparación:

En un plato extendido, coloca la harina; en otro, pon el pan molido y en un tazón, bate los huevos con un toque de sal y pimienta. Pasa las rebanadas de mortadela por la harina, después por el huevo (escurre el exceso) y finalmente por el pan molido, presionando para que queden bien cubiertas. En una sartén amplia, calienta suficiente aceite para freír la mortadela. Mantenlo a fuego medio hasta que alcance la temperatura correcta. Fríe las rebanadas de mortadela de 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Retira del aceite y deja escurrir el exceso de grasa sobre papel absorbente. Sirve tu mortadela empanizada acompañada de arroz, ensalada o frijoles de la olla. También sirve para taquitos y tortas.

Tip: para evitar que se desbarate, lo ideal es usar rebanadas gruesas de mortadela. Pero si solo consigues rebanadas delgadas, junta tres o cuatro y presiónalas para que se unan. Después, empanízalas como indica la receta.

Otra opción es tomar tres rebanadas y, entre cada una, colocar una rebanada delgada de queso tipo manchego o gouda. Empaniza y disfruta de una versión más parecida a la pechuga cordon bleu.

Si bien, la mortadela no se considera un alimento para comer de forma regular, sí puede incluirse en una alimentación equilibrada. La clave es elegir una de buena calidad para que sea un poco más nutritiva; asimismo, puedes hornearla en lugar de freírla.

La mortadela se puede comer en sándwich o prepararla en recetas. Canva

¿Cómo elegir una mortadela de buena calidad?

Revisa la lista de ingredientes y la información nutricional. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recomienda priorizar mortadelas con mayor contenido de carne y menos rellenos como almidón o soya, además de buscar que tengan un buen porcentaje de proteína y menos sodio y grasas.

y menos rellenos como almidón o soya, además de buscar que tengan un buen porcentaje de proteína y menos sodio y grasas. Evita comprar mortadelas que en la lista de ingredientes tengan en primer lugar agua o extensores.

que en la lista de ingredientes tengan en primer lugar agua o extensores. Observa el color, textura y olor: debe ser rosado uniforme, sin manchas oscuras o tonos grises; la textura de una mortadela de calidad es firme, pero suave, con grasa bien distribuida. Finalmente, el olor es ligero y especiado.

Siempre elige mortadelas que estén correctamente refrigeradas, con el empaque intacto y fecha vigente.

Invierte un poco más. Aunque la mortadela se caracteriza por ser una alternativa económica a otras proteínas, es mejor no irnos por la más barata, pues suele contener menos carne y más ingredientes de relleno.

Para esos días de final de quincena y las pocas ganas de cocinar, prepara esta mortadela empanizada. Es rica, fácil y muy práctica.