Cómo hacer hot cakes rellenos de Nutella para la hora del desayuno

Sigue el paso a paso para hacer hot cakes rellenos de Nutella para la hora del desayuno, una receta con una combinación irresistible que brota desde el interior con el primer corte del tenedor.

Los hot cakes representan uno de los pilares más entrañables del desayuno global. Su textura aireada, su dorado uniforme y su capacidad para recibir una infinidad de acompañamientos los convierten en el lienzo perfecto para la creatividad repostera y el consentimiento matutino.

Dentro de las múltiples evoluciones que ha experimentado esta clásica preparación, el concepto de incorporar un centro cremoso y fundente ha revolucionado las mañanas de los amantes de la gastronomía dulce.

Por eso es que esta receta de hot cakes rellenos de Nutella tiene la capacidad de despertar los sentidos por la mañana; lograr que la crema de avellana quede perfectamente centrada y sin quemarse ni derramarse requiere dominar una técnica que podrás aprender a continuación.

Receta de hot cakes rellenos de Nutella Canva

Receta de hot cakes rellenos de Nutella

Ingredientes:

Para el relleno:

12 a 16 cucharadas de Nutella o crema de avellanas con cacao de tu preferencia

Para los hot cakes:

1 1/2 tazas de harina de trigo de todo uso

2 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharadas de azúcar blanca

1/2 cucharadita de sal fina

1 1/4 tazas de leche entera a temperatura ambiente

1 huevo grande a temperatura ambiente

3 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida y tibia

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Mantequilla adicional o aceite vegetal con sabor neutro para engrasar la sartén

Para acompañar:

Fresas frescas, frambuesas o plátano en rebanadas

Azúcar glas para espolvorear

Mantequilla extra para servir

Jarabe de maple o miel (opcional)

Preparación:

Cubre una bandeja plana, plato amplio o tabla con papel encerado o papel mantequilla. Con ayuda de dos cucharadas, coloca porciones de Nutella formando discos planos de aproximadamente 4 a 5 centímetros de diámetro y medio centímetro de grosor. Haz entre 6 y 8 discos. Lleva la bandeja al congelador durante un mínimo de 1 a 2 horas (idealmente hasta que los discos estén completamente firmes y duros al tacto). En un recipiente grande, cierne con un colador la harina de trigo, el polvo para hornear, el azúcar y la sal. Mezcla con un batidor de globo para integrar los ingredientes. En otro tazón, bate el huevo junto con la leche entera, el extracto de vainilla y la mantequilla derretida. Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos y mezcla hasta integrar, pero no batas en exceso. Deja reposar la masa a temperatura ambiente durante 10 minutos. Calienta una sartén a fuego medio-bajo. Engrasa ligeramente la superficie con una pizca de mantequilla o unas gotas de aceite limpiando el exceso con una toalla de papel. Vierte aproximadamente 1/4 de taza de masa en el centro de la sartén caliente, formando un círculo base. Inmediatamente, saca un solo disco de Nutella congelado del congelador y colócalo justo en el centro de la masa, presionando muy suavemente. Rápidamente, cubre el disco de Nutella con 2 a 3 cucharadas adicionales de masa fresca, asegurándote de sellar completamente los bordes para que el relleno quede encapsulado. Cocina a fuego medio-bajo durante 2 a 3 minutos; con ayuda de una espátula, deslízala por debajo y da la vuelta al hot cake de un solo movimiento rápido. Cocina el otro lado durante 1 a 2 minutos más hasta que esté doradito y al presionar suavemente el centro se sienta elástico. Retira el hot cake y colócalo en un plato. Repite la operación con el resto de los discos congelados y la masa. Para emplatar, apila dos o tres hot cakes en cada plato. Coloca una nuez de mantequilla fresca en la cima de la montaña caliente para que se derrita suavemente. Decora con rebanadas de plátano fresco o frutos rojos y espolvorea un toque de azúcar glass sobre la cima de los hot cakes rellenos de Nutella.

Receta de hot cakes rellenos de Nutella Canva

Tips extra para los hot cakes:

No calientes los hot cakes a fuego alto, pues se quemarán en menos de un minuto, mientras que el interior y la masa que recubre el relleno quedarán crudos y pastosos.

No rellenes con Nutella a temperatura ambiente, esta caerá al fondo de la sartén por densidad, quemándose al instante y haciendo imposible voltear la pieza sin romperla.

Acepta los grumos pequeños en la masa como señal de una miga tierna.

Voltea los hot cakes en el momento preciso; si lo haces antes, se derramará la masa. Si lo haces después, el hot cake no sellará.

Receta de hot cakes rellenos de Nutella Canva

¿Cuándo se creó la crema de avellanas?

La crema de avellana con cacao tiene sus raíces en la región del Piamonte, Italia. Durante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, el bloqueo comercial dificultó el suministro de cacao importado.

Para hacer rendir las escasas reservas de chocolate, los pasteleros turineses ingeniosamente mezclaron el cacao con pasta de avellanas locales ampliamente disponibles en la región, dando origen a una pasta dulce conocida como gianduja.

A mediados del siglo XX, esta tradición se perfeccionó hasta convertirse en la cremosa pasta untable que conocemos hoy en día a nivel mundial.

La unión generada en estos hot cakes rellenos de Nutella van más allá de untar un topping sobre la superficie, sino de descubrir una sorpresa líquida, tibia y cremosa al interior.