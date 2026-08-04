Lugares que ya venden pan de muerto en CDMX y Edomex desde este mes de agosto 2026

Las grandes cadenas de supermercados y las panaderías icónicas del país adelantaron oficialmente la temporada del Día de Muertos. A partir de finales de julio y principios de agosto de 2026, los anaqueles ya exhiben el tradicional pan de muerto para el público. Los consumidores de la CDMX y municipios mexiquenses ya disfrutan de esta popular pieza de repostería mexicana. Las tiendas apostaron por anticipar la producción para satisfacer la creciente demanda de los clientes locales.

Soriana lidera esta agresiva estrategia comercial con el inicio de su venta masiva desde la última semana de julio. El supermercado ofrece la versión tradicional por un precio aproximado de $21.90 MXN, compitiendo fuertemente en el mercado masivo. La marca busca captar a los paladares más aventureros con su exclusiva línea Valley Foods, disponible en todas sus sucursales.

Pan de muerto sobre la mesa. Foto: Freepik

Esta propuesta resalta por lanzar sabores innovadores y colaboraciones poco comunes con marcas reconocidas a nivel internacional. Los clientes encuentran versiones rellenas de Oreo, Panditas, M&M's, Bubulubu, mazapán y el clásico dulce de leche. Cada pieza individual de esta línea especial alcanza un costo de $30.90 MXN en los pasillos principales de la panadería.

Supermercados apuestan por la oferta artesanal

Fresko también entró de lleno a la competencia por las ventas anticipadas de esta época festiva. Esta tienda de autoservicio colocó sus primeras piezas en las góndolas desde las semanas iniciales de julio. La marca enfoca su estrategia en ofrecer un producto con características exactas de panadería artesanal para cautivar a los compradores.

El movimiento comercial de estas tiendas responde a una tendencia clara en los hábitos de consumo de los capitalinos y mexiquenses. Las familias buscan disfrutar de este postre emblemático mucho antes de la celebración oficial de noviembre. La estrategia de exhibición temprana genera ingresos significativos para el sector de autoservicio durante la recta final del verano.

Pan de muerto relleno. Foto: Freepik

Los equipos de mercadotecnia de las diferentes marcas reportan un éxito rotundo en las ventas de estas primeras semanas. La disponibilidad del producto en las distintas zonas metropolitanas asegura un flujo constante de compradores en las áreas de comida. La diversificación de precios y tamaños permite abarcar diferentes segmentos del competitivo mercado de consumo.

Cadenas tradicionales defienden su territorio

El Globo anunció formalmente el regreso de su pan de muerto individual a mediados del mes de julio. Esta emblemática cadena compite con su reconocida versión tradicional con esencia de naranja, la cual mantiene su receta original intacta. La franquicia también ofrece su exitosa variante rellena de nata para los consumidores que buscan perfiles de sabor más dulces.

Para la temporada 2026, la empresa sorprendió a sus clientes con la introducción de una pieza especial rellena de calabaza. Esta adición amplía el catálogo y compite directamente con las propuestas de las tiendas de autoservicio. Las vitrinas de sus establecimientos lucen completamente abastecidas para atender el pico de demanda de esta etapa prematura.

Varias tiendas comerciales ya venden pan de muerto. Foto: Freepik

La Esperanza, otra de las marcas líderes en el sector, habilitó la venta del pan en todas sus sucursales. Los usuarios compran piezas de diversos tamaños, adaptándose a las necesidades de consumo individual o familiar. Los precios en estos recintos oscilan entre los $30.00 MXN y los $120.00 MXN, dependiendo de las dimensiones del producto.

La industria panadera proyecta romper récords de distribución gracias a este arranque temprano de la campaña promocional. Las cifras preliminares auguran una derrama económica superior a la registrada durante el año anterior. El consumidor final resulta el principal beneficiado ante la inmensa variedad de opciones disponibles en los estantes.