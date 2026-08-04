Morelia celebrará el sabor con festivales de gorditas, mole y cocina tradicional

Durante agosto, Morelia ofrecerá una serie de eventos gastronómicos que reunirán a cocineras tradicionales, emprendedores y visitantes para promover algunos de los platillos más representativos de la cocina michoacana. El programa incluye el Festival de la Gordita, la Feria del Mole y el primer encuentro "Del Metate a la Cazuela", con actividades que buscan fortalecer la economía local y preservar las tradiciones culinarias.

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¿Cuándo se realizará el Festival de la Gordita?

La tercera edición del Festival de la Gordita se llevará a cabo los 8 y 9 de agosto, de 9:00 a 20:00 horas, sobre la calle Campeche, en la colonia Molino de Parras.

El evento reunirá a 15 cocineras tradicionales provenientes de Morelia y sus tenencias, además de 20 emprendedores que ofrecerán distintos productos a los asistentes. Se estima la visita de alrededor de mil personas, con una derrama económica cercana a los 100 mil pesos.

¿Qué ofrecerá la tradicional Feria del Mole?

Los días 14 y 15 de agosto, la tenencia de Santa María de Guido será sede de la 19ª Feria del Mole, donde 19 cocineras prepararán diferentes versiones de este emblemático platillo.

La feria se desarrollará en la plaza principal, también de 9:00 a 20:00 horas, y se espera una asistencia de 6 mil 500 visitantes. Los organizadores proyectan una derrama económica aproximada de 600 mil pesos.

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Los asistentes podrán disfrutar de mole con pollo por 100 pesos o mole con guajolote por 200 pesos, con recetas que van desde sabores dulces hasta opciones más picantes.

¿En qué consiste el encuentro "Del Metate a la Cazuela"?

Como parte de las actividades para promover la gastronomía regional, Capula será sede del Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales "Del Metate a la Cazuela", programado para los 22 y 23 de agosto.

El objetivo principal es reconocer el trabajo de las cocineras tradicionales y contribuir a la conservación de las recetas, técnicas e ingredientes que forman parte del patrimonio culinario de Michoacán.

¿Cómo será el concurso gastronómico?

Dentro del encuentro se realizará el certamen "Del Metate a la Cazuela", en el que participarán alrededor de 15 moleras de Morelia y sus tenencias.

El jurado evaluará aspectos como la preparación artesanal, el uso de utensilios tradicionales, la autenticidad de los ingredientes, las técnicas de elaboración y la indumentaria típica utilizada durante la preparación de los platillos.

Las cocineras interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de agosto en la Secretaría de Fomento Económico o directamente en la jefatura de tenencia de Capula.

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Además de impulsar la actividad económica de las comunidades participantes, los tres eventos tienen como propósito preservar la cocina tradicional michoacana y difundir el trabajo de las cocineras que mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación.

Con estas actividades, Morelia inicia una nueva temporada de festivales gastronómicos que busca atraer visitantes y fortalecer el valor cultural de la gastronomía local.