Prepara las mejores hamburguesas con tocino para ver los partidos de la selección

El Mundial está por comenzar y está todo listo para apoyar a la selección mexicana. La comida no puede faltar durante los partidos y qué mejor que unas hamburguesas con tocino, una receta práctica, fácil de preparar y muy deliciosa.

Aunque tienen sus raíces en Alemania, las hamburguesas están profundamente ligadas a la cocina estadounidense donde nació la versión moderna que le ha dado la vuelta al mundo. Su practicidad, sabor y, sobre todo, versatilidad, es lo que las han convertido en un ícono de la comida rápida.

Las hamburguesas se pueden preparar de res, pollo, cerdo o productos vegetales, además de poder añadir los toppings que más nos gusten. Así han nacido las versiones mexicanas con guacamole, chorizo, quesillo y mucho picante.

Pero un ingrediente que no falla cuando preparamos esta comida, es el tocino. Aquí te damos la mejor receta de hamburguesas con tocino, ya sea que lo mezcles en la carne o lo pongas por fuera.

Hay varias formas de incluir el tocino en una hamburguesa Canva

¿Cómo preparar carne para hamburguesas con tocino?

Ingredientes:

500 gramos de carne molida de res (80/20)

150 gramos de tocino picado

1 cebolla blanca pequeña, finamente picada

¼ taza de pan molido

1 pieza de huevo

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta molida

Preparación:

En una sartén a fuego medio, fríe el tocino usando su propia grasa. En caso de que casi no tenga, agrega un poco de aceite. Cuando el tocino esté dorado, retíralo y deja escurrir sobre papel absorbente. Usando la grasa del tocino, acitrona la cebolla hasta que esté transparente. Apaga el fuego y deja enfriar. En un recipiente amplio, coloca la carne molida y agrega el tocino, la cebolla, el huevo, pan molido, salsa inglesa, sal y pimienta. Mezcla con las manos hasta integrar, cuidando no amasar demasiado para no derretir la grasa de la carne. Toma porciones de carne del mismo tamaño y forma una bolita. Aplánala ligeramente entre tus manos para darle forma y, con el pulgar, presiona ligeramente al centro para formar un hueco pequeño. Calienta una sartén a fuego medio-alto y cocina las hamburguesas de 4 a 5 minutos por lado, para obtener el término que desees. Evita presionar la carne mientras se cocina o liberará sus jugos y quedará seca. Tip: si deseas una hamburguesa con queso, colócalo al final de la cocción para que se derrita en la sartén. Retira las hamburguesas del fuego y déjalas reposar en un plato por unos minutos antes de servirlas. Coloca cada carne dentro de un pan y disfruta tus hamburguesas con tocino con tus toppings y aderezos favoritos.

Envolver la hamburguesa con tocino asegura que quede jugosa Canva

¿Cómo hacer hamburguesas envueltas en tocino?

Ingredientes:

500 gramos de carne molida de res (80/20)

1 pieza de huevo

¼ taza de pan molido

1 cebolla blanca pequeña, finamente picada

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta molida

12 tiras de tocino

Aceite en aerosol

Preparación:

En un recipiente amplio mezcla la carne molida con la cebolla, huevo, pan molido, salsa inglesa, sal y pimienta hasta integrar, cuidando no amasar demasiado. Divide la carne en 4 porciones iguales, forma una bola y aplánalas ligeramente, haciendo una presión extra en el centro para que se cocinen de forma pareja. Forma una cruz con dos tiras de tocino y coloca la hamburguesa al centro, rodeándola con los extremos. Coloca una tercera tira de tocino para asegurar que no se zafen las otras dos tiras. Pon un palillo donde se juntan los extremos para evitar que se separen. Calienta una sartén a fuego medio-alto y engrásala con un poco de aceite en aerosol para que el tocino no se pegue. Coloca las hamburguesas con la unión de los tocinos hacia abajo y cocina de 5 a 7 minutos por lado o hasta que el tocino esté crujiente y la carne bien cocida. Tip: si el tocino está dorado, pero la carne sigue cruda, baja el fuego y tápala. Retira las hamburguesas del fuego y colócalas en un plato para que reposen unos minutos antes de servirlas. Coloca tus hamburguesas envueltas en tocino en un pan y agrégales tus toppings y aderezos favoritos.

¿Prefieres el tocino en la carne o por fuera de la hamburguesa? Sin importar cuál elijas, con estas recetas disfrutarás las mejores hamburguesas con tocino para ver a la selección mexicana.