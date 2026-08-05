Prepara unos hot cakes de plátano sin huevo para el desayuno

Los hot cakes de plátano sin huevo son una opción perfecta si buscas un desayuno fácil, delicioso y nutritivo. Gracias a la combinación de plátano y avena, este platillo aporta energía de rápida y lenta absorción, ideal para comenzar el día con más vitalidad.

Además, esta receta es una excelente alternativa para quienes buscan preparar alimentos sin huevo, ya sea por alergias, preferencias alimentarias o porque siguen una dieta vegetariana o vegana. Si alguna vez te has preguntado ¿cómo sustituir el huevo en los hot cakes?, esta receta demuestra que es posible obtener una textura suave y un sabor delicioso utilizando el plátano como ingrediente principal.

¿Qué aportan los hot cakes de plátano sin huevo?

Además de ser fáciles de preparar, los hot cakes de plátano sin huevo ofrecen diversos beneficios nutricionales. Entre ellos destacan:

Energía de rápida y lenta absorción, gracias a los carbohidratos naturales del plátano y la avena.

Energía de rápida y lenta absorción, gracias a los carbohidratos naturales del plátano y la avena. Fibra dietética, que favorece una buena digestión y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Potasio, un mineral esencial para el funcionamiento de músculos y nervios.

Vitamina B6 y ácido fólico, nutrientes importantes para el metabolismo y el bienestar general.

El plátano es considerado una de las frutas más completas por su contenido de nutrientes. Además de ser dulce, práctico y fácil de consumir, es una de las frutas favoritas de los niños, por lo que resulta una excelente opción para incluir en el desayuno familiar.

Hot cakes de plátano sin huevo: receta fácil, saludable y esponjosa. Foto: Canva

¿Cómo hacer hot cakes de plátano sin huevo?

Ingredientes

1/2 taza de leche (de vaca o bebida vegetal como almendra o soya).

1/2 taza de leche (de vaca o bebida vegetal como almendra o soya). 1 plátano maduro.

1 taza de hojuelas de avena o harina de avena.

1/2 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Un poco de aceite o mantequilla para engrasar el sartén.

Hot cakes de plátano sin huevo: receta fácil, saludable y esponjosa Foto: Canva

Preparación

Machaca el plátano con ayuda de un tenedor hasta obtener un puré.

Machaca el plátano con ayuda de un tenedor hasta obtener un puré. Coloca en la licuadora el plátano, la avena o harina de avena, la leche, la canela y la vainilla.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espesa.

Calienta un sartén a fuego medio-bajo y agrega un poco de aceite o mantequilla.

Vierte una porción de la mezcla con un cucharón para formar cada hot cake.

Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie y luego voltea para cocinar el otro lado hasta que esté dorado.

Hot cakes de plátano sin huevo: receta fácil, saludable y esponjosa. Foto: Canva

Estos hot cakes de plátano sin huevo son una excelente opción para esos días en los que tienes poco tiempo, pero no quieres renunciar a un desayuno casero y nutritivo. Puedes acompañarlos con fruta fresca, miel, crema de cacahuate o yogur para hacerlos aún más deliciosos y completos.