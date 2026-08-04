Frittata de verduras fácil: la receta italiana saludable para el desayuno

Disfruta de una frittata de verduras fácil, es la receta italiana saludable para el desayuno que cuenta con el mejor equilibrio nutricional y sensorial gracias a sus ingredientes clave.

En el vasto universo de las preparaciones con huevo, pocos platillos logran conciliar de manera tan armónica la simplicidad rústica con la sofisticación culinaria como la frittata italiana.

Originaria de la península itálica, esta receta nació históricamente en el seno de la cocina popular como una solución ingeniosa y nutritiva para aprovechar los ingredientes de temporada y los restos de vegetales de días previos.

A diferencia de las tortillas dobladas o los huevos revueltos, la frittata se cocina de manera lenta y uniforme, permitiendo que la masa de huevo se coagule lentamente. Su capacidad para servirse tibia, a temperatura ambiente o incluso fría la convierte en la opción para un desayuno en familia.

Cocina esta frittata de verduras fácil con huevo, una de las fuentes de proteína de más alto valor biológico en la dieta; así como el complemento de fibra, vitaminas y minerales de los vegetales recién salteados.

Receta de frittata de verduras Canva

Receta de frittata de verduras

Ingredientes:

8 huevos grandes a temperatura ambiente

1/4 de taza de leche entera o crema de leche

1/2 taza de queso Parmesano o Feta desmoronado (opcional)

1/2 cucharadita de sal fina

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida

1/4 cucharadita de ajo en polvo o 1 diente de ajo fresco picado finamente

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Para las verduras:

1/2 cebolla mediana (blanca o morada), picada en cubos finos

1 calabacita italiana (zucchini) pequeña, cortada en medias lunas delgadas

1/2 pimiento rojo o amarillo, cortado en cubos pequeños

1 taza de champiñones laminados

2 tazas de espinacas frescas picadas toscamente

1/2 taza de jitomates cherry cortados por la mitad

Para servir:

2 cucharadas de albahaca o perejil fresco picado

Hojas de rúcula fresca para decorar (opcional)

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C con la rejilla colocada en la posición central. En un tazón grande, rompe los 8 huevos. Agrega la leche entera (o crema), la sal, la pimienta y el ajo en polvo. Con un batidor de globo, bate vigorosamente durante 1 minuto completo hasta que la mezcla esté uniforme, ligeramente aireada y no queden rastros separados de clara y yema. Incorpora la mitad del queso rallado o desmoronado a la mezcla de huevo y reserva a temperatura ambiente. Coloca una sartén apta para horno a fuego medio. Agrega las 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Añade la cebolla picada y el pimiento. Sofríe durante 3 a 4 minutos hasta que la cebolla luzca translúcida y suave. Agrega los champiñones y la calabacita. Continúa cocinando a fuego medio por 4 minutos adicionales hasta que los vegetales estén tiernos y hayan liberado su agua. Agrega el diente de ajo picado (si usas fresco) y las 2 tazas de espinacas frescas. Revuelve durante 1 a 2 minutos solo hasta que las espinacas reduzcan su tamaño y se marchiten suavemente. Distribuye todas las verduras de manera uniforme por toda la superficie de la sartén utilizando una espátula de cocina. Reduce el fuego al mínimo y vierte la mezcla de huevos batidos cuidadosamente sobre las verduras calientes en la sartén. Decora la superficie distribuyendo los jitomates cherry cortados por la mitad (con el corte hacia arriba) y el resto del queso reservado. Deja cocinar en la estufa a fuego bajo durante 3 a 4 minutos sin mover. Transfiere con cuidado la sartén caliente de la estufa directamente al horno precalentado a 180 °C. Hornea durante 10 a 14 minutos. La frittata estará lista cuando el centro se sienta firme al tacto pero ligeramente flexible, y no haya huevo líquido visible al mover la sartén. Si deseas un tono dorado en la parte superior, puedes encender el dorador (broiler) del horno durante los últimos 60 a 90 segundos, vigilando de cerca para evitar que se queme. Retira la sartén del horno y déjala reposar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Espolvorea la frittata de verduras con albahaca o perejil fresco picado, rebana en triángulos como si fuera una pizza y sirve inmediatamente.

Receta de frittata de verduras Canva

¿Cómo guardar la frittata en el refrigerador?

Deja que la frittata se enfríe por completo tras el horneado. Corta en porciones individuales y almacénalas en un recipiente hermético de vidrio. Se conservará en óptimas condiciones de frescura en el refrigerador durante 3 a 4 días.

Puedes servirla de nuevo en frío o a temperatura ambiente o fría, acompañada de una ensalada verde aderezada con vinagre balsámico.

Receta de frittata de verduras Canva

¿Cómo recalentar la frittata?

Para mantener la textura esponjosa sin recalentar en exceso el huevo, se recomienda calentar las porciones en un horno convencional o eléctrico precalentado a 160 °C durante 6 a 8 minutos.

Si se utiliza microondas, debe hacerse a potencia media (50%) en lapsos de 30 a 45 segundos.

Aprovecha tus domingos tranquilos y desayuna una frittata de verduras, los mejores sabores y colores en un solo plato. ¡Incluso puedes guardarla para toda la semana!