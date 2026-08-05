Sencilla pasta all’arrabbiata, la versión más picante del clásico italiano

La pasta es uno de los mayores regalos que ha dado Italia a la gastronomía mundial. No solo existen diferentes tipos, sino recetas infinitas para prepararlas. Una menos conocida, pero con un lugar especial en la cocina italiana es la pasta all’arrabbiata.

En italiano, el término arrabbiata significa enojada y fue atribuido a esta pasta porque se prepara con una salsa a base de jitomate, ajo, aceite de oliva y chile seco. El resultado es la sensación de calor y enrojecimiento del rostro asociados al enojo.

De acuerdo a la Academia Italiana de Cocina, este platillo forma parte de las recetas tradicionales romanas, nacido en la región del Lacio, al centro de este país. Pese a su historia, fue a mediados del siglo XX cuando se popularizó como una opción más intensa a las salsas rojas clásicas.

Al igual que otros platos italianos con pasta, como la cacio e peppe, carbonara o puttanesca, la pasta all’arrabbiata es muy sencilla y rápida de hacer. Asimismo, responde al principio básico de la gastronomía de Italia: usar ingredientes frescos y potenciar su sabor.

La variedad de pasta italianas es tan amplia como la forma de prepararlas Canva

¿Cómo hacer pasta all’arrabbiata?

Ingredientes:

400 gramos de pasta corta seca

400 gramos de jitomate triturado (natural, de bote o lata)

3 dientes de ajo finamente picados

½ a 1 cucharadita de peperoncino seco molido (según la intensidad que desees)

4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Preparación:

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega el ajo y el chile, y sofríe por uno o dos minutos para que suelten su aroma, pero con cuidado de que no se quemen. Agrega el jitomate triturado, mezcla y cocina a fuego bajo por 15 minutos o hasta que la salsa espese. Rectifica la sazón y agrega la sal si es necesario. Mientras la salsa está lista, cuece la pasta. En una olla calienta agua suficiente para cocer tu pasta. Agrega una pizca de sal y, cuando comience a hervir, vierte la pasta seca. Cocina siguiendo las instrucciones del empaque para que esté al dente. El tiempo promedio es de 8 a 12 minutos, pero dependerá de la pasta que uses. Escurre y reserva un poco del agua de cocción. Incorpora la pasta a la salsa, mezcla y, si es necesario, agrega un poco de agua de la cocción. Cocina por 5 minutos para integrar los sabores. Sirve la pasta all’arrabiatta caliente, como primer plato. También puedes usarla como guarnición para carnes y pescados. Tip: para un toque extra de sabor, espolvorea un poco de queso parmesano y perejil por encima al servir.

El peperoncino es un chile italiano picante Canva

Muchas recetas italianas usan como base jitomate triturado. Este se encuentra fácilmente en lata o frasco en los supermercados, pero hacerlo en casa para tener una versión más natural también es muy sencillo.

Simplemente, retira la piel a unos jitomates saladet o bola maduros, haciendo una cruz en la base e introduciéndolos en agua hirviendo hasta que se empiece a desprender. Pásalos a un recipiente con agua fría y pélalos.

Coloca los tomates en la licuadora o procesador y tritura por pulsos hasta lograr una textura rústica. Así ya estará listo para usar, pero si quieres un sabor más concentrado, cocínalo a fuego bajo por 10 minutos antes de agregarlo a tus recetas.

Si amas la comida picante, prepara esta pasta all’arrabiatta, es fácil, rápida y deliciosa.