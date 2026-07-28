Prepara una lasaña boloñesa a los tres quesos y dale un giro a la tradición

La cocina italiana es una de las más populares alrededor del mundo. Entre los platos que la representan, la lasaña tiene un lugar muy especial, pues combina capas de pasta con carne, salsa y queso. Dale un giro con esta receta de lasaña boloñesa a los tres quesos.

La historia de la lasaña se remonta a la Antigua Roma, con preparaciones similares llamadas laganum. Sin embargo, la receta que ha dado la vuelta al mundo nació en la región de Emilia-Romaña, en la ciudad de Bolonia.

Lo que en el mundo conocemos como salsa boloñesa y que le da ese sabor característico, en Italia lleva por nombre ragú. Se trata de una salsa de carne cocinada lentamente con tomate y verduras finamente picadas.

Al cocinarse por horas, los ingredientes se integran profundamente. En la receta tradicional, este guiso se alterna con capas de pasta fresca, una salsa blanca cremosa y un poco de queso pamesano para lograr el gratinado característico.

Para darle más sabor a este clásico italiano, preparamos una versión de lasaña boloñesa a los tres quesos que te encantará.

Agrega un extra de sabor a la lasaña con tres quesos Canva

¿Cómo hacer lasaña boloñesa con tres quesos?

Ingredientes para la boloñesa:

500 gramos de carne molida (mezcla de res y cerdo)

1 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo

2 zanahorias picadas

2 ramas de apio

400 gramos de tomate triturado

2 cucharadas de pasta de tomate

½ taza de vino tinto

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para la salsa bechamel:

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina

500 mililitros de leche

Nuez moscada

Sal y pimienta

Ingredientes para el armado:

12-15 láminas de pasta para lasaña

250 gramos de queso ricotta o requesón

250 gramos de queso parmesano rallado

Disfruta el sabor de los quesos italianos en esta receta Canva

Preparación:

En una cacerola de fondo grueso, calienta 2 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio hasta que estén suaves y la cebolla transparente. Es importante cuidar que el ajo no se queme para que no amargue la preparación. Incorpora la carne molida y mezcla bien, separando con la carne con espátula para que se integre. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la carne esté cocida. Vierte el vino tinto y deja hervir por unos 5 minutos para que se evapore el alcohol. Agrega el tomate triturado y la pasta de tomate, revuelve y reduce el fuego. Cocina a fuego lento por 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. Rectifica la sazón, agrega sal y pimienta, y apaga el fuego. Reserva mientras preparas la salsa bechamel. En otra cacerola, derrite la mantequilla. Incorpora la harina y cocina por unos minutos, moviendo constantemente, sin dejar que se dore demasiado. La harina debe quedar de un tono hueso par que no sepa a crudo. Vierte poco a poco la leche, mezclando constantemente para evitar que queden grumos. Ayúdate con un batidor de globo para que sea más sencillo. Cocina a fuego medio-bajo, sin parar de mover, hasta que la salsa tenga una textura suave y espesa. Apaga el fuego, sazona con sal, pimienta y nuez moscada y apaga. Monta tu lasaña: coloca una pequeña base de salsa bechamel, seguida de una capa de láminas de pasta para lasaña en un refractario rectangular para horno. Distribuye 2 cucharadas que queso ricotta por la pasta, seguido de una porción de salsa boloñesa, queso mozzarella, parmesano y bechamel. Repite el proceso hasta terminar el molde. La parte superior debe tener salsa bechamel, queso mozzarella y parmesano. Lleva al horno precalentado a 180 °C y cocina por 30 o 40 minutos, hasta que la parte superior esté dorada. Saca del horno y deja reposar por 10 minutos para que las capas se asienten y no se rompa al cortarla. Sirve rebanadas de lasaña boloñesa a los tres quesos acompañada de ensalada.

Tip: cuando vayas al supermercado a comprar la pasta para la lasaña, fíjate bien en cuál eliges. La mayoría de las que venden están listas para cocinarse directamente en el horno con la humedad de las salsas, solo revisa que en el empaque lo indique así: “para horno” o precocidas.

De lo contrario, deberás precocerlas en agua hirviendo con sal, según el tiempo que indique el empaque. Al momento de sacarlas, colócalas sobre un trapo de cocina limpio para que no se peguen.

Si haces la pasta de cero o consigues láminas frescas, también se cocinan directamente en el horno.

Sigue este consejo y evita que tu pasta quede cruda o dura al momento de preparar esta deliciosa lasaña boloñesa a los tres quesos.