Receta tradicional de pasta Alfredo, un platillo hecho por amor

Cuando buscamos algo fácil, rápido y delicioso para comer, la pasta es la respuesta. Una de las favoritas es la pasta Alfredo, por su textura cremosa y sutil sabor a queso. Pero, ¿sabes cómo nació este platillo? Conoce más sobre su historia y aprende a prepararlo al estilo tradicional.

Aunque actualmente existen diferentes recetas de pasta Alfredo, la tradicional, nacida en Roma, lleva solo tres ingredientes: mantequilla, queso parmesano y agua de la cocción de la pasta. Esto la hace similar a otros clásicos como la pasta al burro y cacio e pepe, pero su historia es casi romántica.

Según cuentan, este plato nació a inicios del siglo XX en el restaurante Via della Scrofa en Roma de la mano del restaurantero Alfredo di Lelio. Curiosamente, no lo inventó pensando en popularizarlo, sino con el objetivo de alimentar a su esposa.

Inés, quien estaba embarazada de su primogénito, había perdido el apetito, por lo que estaba enferma y débil. Alfredo pensó en un plato apetitoso y sencillo, juntando ingredientes de alta calidad, así fue como nació la pasta Alfredo, que rápidamente se popularizó.

Esta popularidad no solo se asocia al sabor, sino a la forma de prepararla. Contrario a otras pastas, que se mezclan en la sartén, tradicionalmente, se prepara colocando mantequilla en un refractario para hornear, seguida de la pasta recién cocinada con un poco de agua de cocción.

Esto se revuelve de forma vigorosa con tenedor y cuchara para integrar la mantequilla y, poco a poco, se agrega el queso, sin dejar de revolver. Claro, esto requiere técnica, por eso te compartimos una receta de pasta Alfredo más sencilla, pero tradicional. Olvídate de la crema, ajo y perejil.

La pasta Alfredo se caracteriza por la técnica de mantecado, que deja una salsa cremosa y sedosa Canva

¿Cómo hacer pasta Alfredo tradicional?

Ingredientes:

250 gramos de fettuccini

80 gramos de mantequilla sin sal, de buena calidad, a temperatura ambiente

120 g de queso parmesano de buena calidad, rallado

Sal

Pimienta negra, al gusto

Preparación:

Calienta en una olla, abundante agua con sal, la suficiente para que la pasta no quede plana. Cuando comience a hervir, agrega la pasta y cocina hasta que esté al dente, entre 8 y 12 minutos, según las instrucciones del empaque.

Tip: si puedes usar pasta fresca, mucho mejor, solo que esta tarda en cocinarse unos 3 minutos. Cuando la pasta esté lista, cuélala, reservando 1 taza del agua de cocción. Calienta una sartén amplia a temperatura media-baja. Agrega la mantequilla e incorpora la pasta recién hecha. Incorpora un poco del agua de cocción (2 a 3 cucharadas), aún caliente. Mezcla de forma vigorosa con ayuda de unas pinzas, cuidando no romper ni batir la pasta. Incorpora poco a poco el queso parmesano, mientras continúas moviendo. Agrega más agua de cocción, conforme sea necesario, para conseguir una salsa brillante y cremosa, cuidando que no quee muy líquida. Rectifica la sazón y agrega una pizca de sal si es necesario. Termina tu pasta con un toque de pimienta, si te gusta. Sirve tu pasta Alfredo caliente, funciona bien como una comida completa o puedes usarla como guarnición para aves o carnes.

Tradicionalmente la pasta Alfredo se sirve sola, pero puedes agregarle proteína Canva

Diferencia entre pasta Alfredo, al burro y cacio e pepe

En Italia, las pastas blancas, es decir, sin jitomate, son muy comunes, pues son una preparación sencilla y reconfortante. El claro ejemplo son la pasta Alfredo, al burro y cacio e pepe que, aunque comparten ingredientes, también tienen diferencias que las hacen únicas.

La pasta al burro es la más simple y antigua en los hogares italianos. Podría decirse, que es la base de otras, pues se trata básicamente de pasta caliente mezclada con mantequilla, aunque en muchos casos también se agrega un toque de parmesano.

Sin embargo, la principal diferencia con la pasta Alfredo, es que no necesariamente se forma una salsa con estos ingredientes, ni se usa agua de cocción de la pasta.

Eso es justo lo que identifica a este plato, pues se forma una emulsión con la mantequilla, el queso el agua, creando una salsa cremosa. Además, esto se logra con la técnica del mantecado, donde todo se mezcla caliente y de forma vigorosa.

Finalmente, la pasta cacio e pepe, que, literalmente, se traduce en queso y pimienta, también lleva agua de cocción, pero no mantequilla. Esta se prepara únicamente con queso, pimienta negra y agua de cocción, creando un sabor intenso y picante.

Asimismo, a diferencia de las dos anteriores, que suelen usar parmesano, esta lleva pecorino romano, un queso hecho con leche de oveja, que es más intenso. Finalmente, aquí también importa la técnica, pues si el queso se calienta de más o se agrega mal el agua, la salsa se corta.

Sin duda, la pasta italiana es mucho más que espagueti a la boloñesa. La pasta Alfredo es la prueba de que, con los ingredientes correctos, puedes preparar un platillo que le dé la vuelta al mundo. Prepárala en casa con esta sencilla receta al estilo tradicional.