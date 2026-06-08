Vive la emoción del Mundial en estos restaurantes de CDMX: ambiente y buena comida

El evento deportivo más esperado del 2026 está a un par de días de aterrizar en México; sin embargo, no todos podremos ir al estadio. Para que no te quedes fuera del Mundial, estos son algunos restaurantes perfectos para ver los partidos de este torneo.

Los restaurantes y bares siempre han sido una excelente alternativa para vivir la pasión del mundial por menos dinero y comiendo delicioso. Algunas cadenas se han posicionado como las favoritas, pero no son las únicas.

Si bien, las alitas, hamburguesas y papas son un clásico a la hora de ver cualquier deporte, también puedes disfrutarlo con comida asiática o italiana. Aquí te traemos algunos restaurantes para ver todos los partidos el Mundial.

Sport&Chips

Este lugar pertenece a la categoría de sport restaurant. Es decir, está pensado para que disfrutes tus deportes favoritos, gracias a sus 4 pantallas tipo estadio y 28 pantallas distribuidas alrededor de todo el lugar.

Además, cuentan con actividades para que te diviertas con tus amigos o familia, como mini golf, futbolito, lanzamiento de hacha y más, con costo extra.

Para esta temporada de futbol, tendrán una zona de hospitality y una tribuna para que vivas la pasión de cada gol. ¿Qué comer? Encuentras desde hamburguesas, boneless y papas, hasta chimichangas de pulpo, quesabirrias y sándwiches de picaña.

¿Dónde? Avenida Miguel Ángel de Quevedo, San Andrés 1144, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

San-To Hand Roll

No todo debe ser hamburguesas y alitas en el Mundial, también hay opciones para los amantes de la comida asiática. San-To ofrece una variedad de sashimis, nigiris y rollos hechos a mano con ingredientes frescos de la mejor calidad.

Para que disfrutes desde el inicio hasta el final del partido, no solo tendrán pantallas con sonido envolvente, también habrá shots de tequila o mezcal en cada gol y decoración viva durante todo el torneo.

Además, durante los partidos de la Selección Mexicana ofrecerá happy hour en los tiempos extra con 2 x 1 y sake bomb colectivo con 2 goles de México, además de shots para el estrés en caso de llegar a penales.

¿Dónde? Colima 161, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Si quieres otras opciones de comida asiática fusionada con toques mexicanos, lánzate a Rekō Asian Fusion, ubicado en Paseo de la Reforma 390, es del mismo grupo, por lo que la experiencia será muy similar.

La comida asiática también se hace presente en el Mundial San-To Hand Roll

Alboa

Este lugar no es un restaurante específicamente, sino un espacio que combina el boliche, con eventos en vivo y un sports bar. Lo que lo distingue es tener los videowalls más grandes de Latinoamérica, según su sitio oficial.

Para el Mundial 2026, podrás disfrutar los partidos de la selección como si estuvieras en el estadio, con sus hamburguesas inspiradas en México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de este torneo.

También tienen otras opciones preparadas en su horno de carbón y de piedra: desde pizzas hasta cortes deliciosos, además de diferentes cocteles y cervezas.

¿Dónde? Alboa tiene diferentes sucursales en la CDMX, una de ellas en el Centro Comercial Metrópoli Patriotismo: Avenida Patriotismo #229, San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Fiamma

Aunque Italia no logró calificar el Mundial 2026, su deliciosa gastronomía queda como representante y Fiamma es un lugar donde podrás disfrutarla a unos pasos del Ángel de la Independencia, ideal para ir a celebrar las victorias.

En este restaurante hay desde entradas clásicas como la burrata y los arancini, hasta pastas, risotto, pizzas y platos con carne y productos del mar. La bistecca a la Fiorentina y la milanesa pomodoro son dos imperdibles, con el sello italiano.

En sus pantallas gigantes transmitirán todos los partidos del Mundial, así que tienes un mes para vivir la experiencia. Pero si vas a apoyar a México, podrás disfrutar de un shot de cortesía y 2x1 en bebidas en horarios de partidos, entre otras promociones.

¿Dónde? Avenida Paseo de la Reforma 390, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Italia no calificó para el Mundial, pero su comida sí Fiamma

La Coyoacana

Si buscas el ambiente de una cantina, justo en el centro de Coyoacán se encuentra este emblemático lugar donde además de bebida encuentras buena comida, mariachi en vivo y el espacio perfecto para vivir la emoción del Mundial.

Durante esta temporada tendrán pantallas para que puedas ver los juegos de la selección, además de algunas promociones en bebidas.

Para que no te quedes con el estómago vacío, puedes disfrutar desde antojitos mexicanos como sopes, tlacoyos y queso fundido, hasta barbacoa, chamorro, carne tártara y una gran variedad de tortas.

¿Dónde? Calle Higuera 14, La Concepción, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

No importa si prefieres las alitas, los nigiris, la pizza o la comida mexicana, este Mundial hay para elegir. En cualquiera de estos restaurantes vivirás de cerca la emoción de cada partido.