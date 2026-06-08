¿Lloverá en el show de inauguración del Mundial? Clima en CDMX para el 11 de junio

El clima en la Ciudad de México (CDMX) para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 que contará con un show previo, es algo que tiene con nerviosismo a todos, sobre todo a los que planean asistir a la justa deportiva en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca).

Estos días el clima ha sido variado en la capital del país, con calor por las mañanas y lluvias fuertes por las tardes, razón por la que se han registrado algunas inundaciones y, por supuesto, afectaciones a la movilidad. Por ello, la gente se pregunta si lloverá el jueves 11 de junio, desde que empiece la Copa Mundial con el show inaugural.

Cabe destacar que el mes de junio es uno de los meses más lluviosos del año en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aunque hay periodos soleados por la mañana, es común que después del mediodía se desarrollen tormentas acompañadas de actividad eléctrica y, en ocasiones, granizo.

Clima en CDMX el 11 de junio, en la inauguración del Mundial 2026

Clima para el 11 de junio, día de inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Especial

Para el 11 de junio el pronóstico del clima es de 90% con probabilidad de lluvias de hasta 14 milímetros.

De acuerdo con las estimaciones habrá un ambiente templado durante gran parte del día, con incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintos puntos de la capital.

Aunque las condiciones pueden modificarse conforme se acerque la fecha, las previsiones coinciden en que las precipitaciones estarán presentes el jueves. No obstante, los horarios en que se esperan las lluvias dan una ligera esperanza a los que planean asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Los reportes indican que, durante el show de inauguración, que se tiene previsto a las 11:30 horas del jueves, no habrá precipitaciones, sino que únicamente estará nublado. No obstante, la lluvia comenzará a partir de las 15:00 horas.

El clima por horarios en la CDMX para ese día está pronosticado de la siguiente forma:

06:00: 15 grados, lluvia débil

09:00: 18 grados, parcialmente nuboso

12:00: 22 grados, nubes y claros

15:00: 23 grados, lluvia débil

18:00: 17 grados, tormenta

21:00: 15 grados, lluvia débil

¿Quiénes estarán en el show del Estadio Ciudad de México?

Clima para el 11 de junio, día de inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Especial

Según la programación de la FIFA, el show iniciará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.

Este espectáculo contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales que representarán distintos géneros musicales, desde pop y regional mexicano hasta cumbia y música urbana.

Los artistas confirmados son:

Shakira

Burna Boy

Belinda

Los Ángeles Azules

Maná

Alejandro Fernández

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

Recomendaciones por el clima pronosticado

Lo más importante será estar preparado para lluvias vespertinas, posibles tormentas eléctricas y temperaturas agradables durante el día. Si asistirás a algún evento del inicio del Mundial 2026 o planeas desplazarte por la ciudad, conviene llevar protección contra la lluvia y prever retrasos en los traslados.