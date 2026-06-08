¿Lloverá en el show de inauguración del Mundial? Clima en CDMX para el 11 de junio
El clima en la CDMX para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 que contará con un show previo, es algo que tiene con nerviosismo a todos.
El clima en la Ciudad de México (CDMX) para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 que contará con un show previo, es algo que tiene con nerviosismo a todos, sobre todo a los que planean asistir a la justa deportiva en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca).
Estos días el clima ha sido variado en la capital del país, con calor por las mañanas y lluvias fuertes por las tardes, razón por la que se han registrado algunas inundaciones y, por supuesto, afectaciones a la movilidad. Por ello, la gente se pregunta si lloverá el jueves 11 de junio, desde que empiece la Copa Mundial con el show inaugural.
Cabe destacar que el mes de junio es uno de los meses más lluviosos del año en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aunque hay periodos soleados por la mañana, es común que después del mediodía se desarrollen tormentas acompañadas de actividad eléctrica y, en ocasiones, granizo.
Clima en CDMX el 11 de junio, en la inauguración del Mundial 2026
Para el 11 de junio el pronóstico del clima es de 90% con probabilidad de lluvias de hasta 14 milímetros.
De acuerdo con las estimaciones habrá un ambiente templado durante gran parte del día, con incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintos puntos de la capital.
Aunque las condiciones pueden modificarse conforme se acerque la fecha, las previsiones coinciden en que las precipitaciones estarán presentes el jueves. No obstante, los horarios en que se esperan las lluvias dan una ligera esperanza a los que planean asistir a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.
Los reportes indican que, durante el show de inauguración, que se tiene previsto a las 11:30 horas del jueves, no habrá precipitaciones, sino que únicamente estará nublado. No obstante, la lluvia comenzará a partir de las 15:00 horas.
El clima por horarios en la CDMX para ese día está pronosticado de la siguiente forma:
- 06:00: 15 grados, lluvia débil
- 09:00: 18 grados, parcialmente nuboso
- 12:00: 22 grados, nubes y claros
- 15:00: 23 grados, lluvia débil
- 18:00: 17 grados, tormenta
- 21:00: 15 grados, lluvia débil
¿Quiénes estarán en el show del Estadio Ciudad de México?
Según la programación de la FIFA, el show iniciará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.
Este espectáculo contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales que representarán distintos géneros musicales, desde pop y regional mexicano hasta cumbia y música urbana.
Los artistas confirmados son:
- Shakira
- Burna Boy
- Belinda
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Alejandro Fernández
- Lila Downs
- J Balvin
- Danny Ocean
- Tyla
Recomendaciones por el clima pronosticado
Lo más importante será estar preparado para lluvias vespertinas, posibles tormentas eléctricas y temperaturas agradables durante el día. Si asistirás a algún evento del inicio del Mundial 2026 o planeas desplazarte por la ciudad, conviene llevar protección contra la lluvia y prever retrasos en los traslados.
- Lleva paraguas o impermeable durante todo el día, aunque por la mañana haya periodos de sol.
- Utiliza calzado resistente al agua para evitar molestias por charcos y encharcamientos.
- Sal con tiempo adicional si vas a desplazarte en automóvil, ya que las lluvias suelen provocar tráfico intenso por la tarde.
- Considera el uso del transporte público para trayectos largos y evita zonas con antecedentes de inundaciones.
- Consulta las actualizaciones meteorológicas y las alertas de Protección Civil antes de salir.
- Evita permanecer bajo árboles, postes o estructuras metálicas durante una tormenta eléctrica.
- Lleva una chamarra ligera o rompevientos, ya que la temperatura puede descender después de las precipitaciones.
- Si tienes actividades al aire libre, contempla una alternativa bajo techo en caso de lluvia.
- Mantén tu teléfono móvil con suficiente batería para atender posibles cambios en rutas o servicios de transporte.
- Camina con precaución en banquetas, cruces peatonales y zonas con acumulación de agua.