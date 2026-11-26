Checa cómo hacer quesadillas de pollo para el desayuno, una receta tradicional de la cocina mexicana que no pierde su característico sabor, textura doradita y crujiente.

El desayuno ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía cotidiana alrededor del mundo y, en el caso de nuestras tierras, las mañanas suelen celebrarse con platillos salados que combinan cereales, proteínas y lácteos.

Dentro de este universo gastronómico, las quesadillas destacan como una opción versátil, capaz de transformar ingredientes sencillos en un bocado equilibrado, aromático y lleno de textura desde las primeras horas del día.

Preparar quesadillas de pollo por la mañana responde tanto al placer sensorial como a la practicidad. Es un desayuno completo en cuestión de minutos, sin prisas matutinas ni sacrificando el valor nutricional, ¡cocínalas!

Receta de quesadillas de pollo Canva

Receta de quesadillas de pollo

Ingredientes:

Para el relleno de pollo:

350 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada

1 jitomate maduro, sin semillas y picado en cubos pequeños

¼ de cebolla blanca mediana, finamente picada

1 diente de ajo, picado finamente o prensado

1 chile jalapeño o serrano fresco, sin venas ni semillas, picado finamente (opcional)

15 g de cilantro fresco, lavado, desinfectado y picado finamente

¼ de cucharadita de comino molido

½ cucharadita de orégano seco mexicano

1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra o aceite de aguacate

Sal marina fina y pimienta negra recién molida al gusto

Para el ensamblaje y cocción:

8 tortillas de maíz o de harina de trigo

2 tazas de queso Oaxaca deshebrado o queso Chihuahua rallado

2 cucharaditas de aceite neutro (opcional)

Para acompañar y servir:

Aguacate maduro en rebanadas o guacamole

Crema ácida fresca o yogur griego natural sin azúcar

Salsa verde cruda de tomatillo o salsa roja tatemada

Preparación:

Calienta la cucharada de aceite en una sartén amplia a fuego medio. Incorpora la cebolla picada y sofríe durante 3 minutos hasta que se vuelva translúcida y libere su dulzor natural. Añade el ajo picado y el chile jalapeño (si decides usarlo), cocinando durante 45 segundos; agrega los cubos de jitomate a la sartén junto con el comino, el orégano seco, sal y pimienta negra. Cocina a fuego medio-alto durante 4 a 5 minutos removiendo ocasionalmente. Agrega la pechuga de pollo deshebrada a la sartén y mezcla para que las fibras absorban el sofrito y las especias. Cocina durante 2 minutos más solo para integrar temperaturas y sabores. Retira la sartén del fuego, incorpora el cilantro fresco picado, mezcla por última vez y deja reposar el relleno durante 3 minutos para que se asiente la humedad. Si utilizas tortillas de maíz refrigeradas, caliéntalas brevemente sobre un comal seco durante 15 segundos por lado hasta que recuperen su elasticidad. Coloca una tortilla sobre una superficie limpia, distribuye una cama de queso sobre una de las mitades de la tortilla, dejando un margen libre de un centímetro en el borde. Coloca encima dos cucharadas del relleno de pollo tibio y cubre con otros 15 gramos de queso. Sirve el queso tanto debajo como encima del pollo; dobla la mitad libre de la tortilla sobre el relleno formando una media luna y presiona suavemente con la palma de la mano. Precalienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Si deseas un acabado extra crujiente, pincela ligeramente la superficie del comal con unas gotas de aceite. Pon las quesadillas sin encimarlas y cocina durante 2.5 a 3 minutos por el primer lado hasta que la tortilla presente manchas doradas uniformes y el queso comience a fundirse en los bordes. Voltea cada quesadilla con cuidado y cocina durante 2 a 2.5 minutos adicionales por el segundo lado hasta que esté crujiente por fuera y el queso del centro esté completamente derretido. Retira del fuego y deja reposar sobre una rejilla o tabla durante 1 minuto antes de cortar o servir la quesadilla de pollo.

Quesadillas de pollo Canva

¿Qué hacer si el pollo se siente seco?

Deshebra el pollo en hebras finas en el sentido natural de la fibra, intégralo al sofrito húmedo únicamente al final de la cocción por un par de minutos y evita sobrecalentarlo antes de armar las quesadillas.

Receta de quesadillas de pollo Canva

¿Con qué acompañar las quesadillas?

Sirve con una porción pequeña de frijoles negros refritos caseros, rebanadas de aguacate fresco y una salsa fresca de tomatillo verde, cilantro y limón.

Eleva una quesadilla de pollo a un plato digno de cocina de autor siguiendo la técnica que te compartimos, ¡tendrás el mejor desayuno de la semana!