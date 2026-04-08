Deliciosos tecolotes al estilo de Sanborns, dos desayunos unidos en uno

Si eres de los que siempre está indeciso entre elegir chilaquiles o molletes cuando sale a desayunar, los tecolotes son la respuesta. Aprende a prepararlos al estilo de uno de los restaurantes más emblemáticos de la Ciudad de México con esta receta.

¿Quién no ha desayunado en un Sanborns? Fundado en 1903, lo que comenzó como una farmacia con fuente de sodas en el centro histórico de la CDMX, se convirtió en uno de los lugares más icónicos de la capital.

Aunque su horario de atención es amplio, gran parte de su éxito está en los desayunos. Su café es en buena medida responsable, pero también sus platillos estrella, como las enchiladas suizas y los tecolotes.

Estos nacen por la combinación de dos desayunos tradicionales de la CDMX: los molletes (compuestos por bolillo, frijoles y queso gratinado) y los chilaquiles (totopos fritos bañados en salsa). Su nombre viene del símbolo de este restaurante: tres tecolotes.

Pertenecientes a la familia de los búhos, los tecolotes son aves rapaces nocturnas muy comunes en México y Centroamérica. De hecho, su presencia se remonta a la época prehispánica, de ahí su nombre, que proviene del náhuatl tecolotl.

En realidad, no existe una relación entre esta ave y su apariencia con el platillo que lleva su nombre, pero eso no quita que sea uno de los desayunos favoritos. Para esos días que amaneces con mucha hambre, prepara unos rico tecolotes al estilo de Sanborns.

Los chilaquiles son la base para unos deliciosos tecolotes Canva

¿Cómo hacer tecolotes con salsa roja?

Ingredientes para los chilaquiles rojos:

4 jitomates maduros, cortados en cuartos

4 chiles de árbol secos, sin semillas

¼ pieza de cebolla blanca

1 diente de ajo

1 taza de agua

1 cucharada de aceite vegetal

Sal, al gusto

350 gramos de totopos de maíz fritos

Ingredientes para los molletes:

4 bolillos, cortados a la mitad

1 taza de frijoles refritos

200 gramos de queso tipo manchego, rallado

Los chilaquiles aportan un toque picante y crujiente a los tecolotes Canva

Preparación:

Coloca los chiles secos en un recipiente resistente al calor y cúbrelos con agua caliente. Déjalos remojando por 10 minutos o hasta que estén suaves. Escurre los chiles y licúalos con los jitomates, la cebolla, el diente de agua y el agua hasta tener una salsa ligeramente espesa. Puedes usar el agua de remojo si lo deseas, solo recuerda medir 1 taza. En una cacerola a fuego medio calienta el aceite y vierte la salsa. Sazona con sal o consomé en polvo y cocina hasta que hierva. Deja hervir unos minutos para que espese ligeramente. Incorpora los totopos, mezclando suavemente para que se impregnen bien. Cocina por unos minutos, cuidando que no queden muy blandos. Unta una capa de frijoles refritos en las mitades de bolillo y acomódalos en una charola para horno. Coloca una porción de chilaquiles sobre cada mollete y, en seguida, espolvoréalos con el queso. Lleva al horno precalentado a 180°C durante 5 minutos o hasta que el queso se derrita y dore ligeramente. Saca los tecolotes del horno y sirve calientes. Para darles más sabor, báñalos con un poco de crema ácida y decora con cebolla en rodajas y queso fresco rallado.

Si para ti, el desayuno es la comida más importante del día, prepara estos deliciosos tecolotes al estilo Sanborns. Dos desayunos clásicos en un plato.