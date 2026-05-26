Aprende cómo hacer chuletas a la hawaiana con queso, jamón y piña, una receta veraniega que combina sabores deliciosos y una técnica fácil para los días sin mucho tiempo libre.

En verano, el cuerpo busca platillos que rompan con la rutina, pero que al mismo tiempo mantengan ese carácter reconfortante que tanto nos gusta disfrutar en familia. En este escenario de calor y antojo de frescura, la combinación de ingredientes tropicales y proteínas se convierte en el recurso favorito de los amantes del buen comer.

Entre todas las opciones disponibles, las chuletas a la hawaiana con queso, jamón y piña destacan como una alternativa para coronar los menús con un toque de sabor playero.

Al integrar la firmeza de la chuleta de cerdo con la suavidad del jamón, el dulzor de la piña caramelizada y la cremosidad del queso, se crea un ecosistema de sabores en la sartén que nadie se puede perder, ¡haz la prueba!

Receta de chuletas a la hawaiana Canva

Receta de chuletas a la hawaiana

Ingredientes:

4 chuletas de cerdo de buen grosor

4 rebanadas gruesas de jamón de pierna o jamón york

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

1 lata de piña en rodajas en su propio jugo (utilizaremos 4 rodajas completas para la superficie de las chuletas y reservaremos 1/2 taza del jugo o almíbar ligero de la lata)

200 gramos de queso para fundir cortado en rebanadas o rallado (manchego, mozzarella, gouda, chihuahua o monterrey jack)

1/2 cebolla blanca o morada, cortada en julianas delgadas

1 pimiento morrón verde o rojo, cortado en tiras finas

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de mostaza

Preparación:

Saca las chuletas del refrigerador aproximadamente 15 minutos antes de encender la estufa. Seca la superficie de la carne con una toalla de papel absorbente y sazona ligeramente con sal y pimienta negra molida por ambos lados. Coloca una sartén grande y profunda a fuego medio-alto y añade la cucharada de aceite. Cuando esté bien caliente pero sin llegar a humear, coloca las chuletas de cerdo. Déjalas sellar sin moverlas durante 3 o 4 minutos por lado si son frescas, o 2 minutos por lado si son ahumadas. Una vez doradas, retíralas de la sartén y colócalas en un plato por separado, cubriéndolas con una hoja de papel aluminio para mantener el calor. En la misma sartén, coloca las rebanadas de jamón. Pásalas por el fuego durante 1 minuto por lado para que adquieran un color ligeramente dorado y se concentren sus azúcares. Retíralas y resérvalas. Inmediatamente después, coloca las 4 rodajas de piña directamente sobre la superficie caliente. Deja que se caramelicen durante 2 minutos por lado hasta que aparezcan ligeras marcas tostadas. Retira las piñas y resérvalas junto al jamón. Baja el fuego a nivel medio; agrega la cebolla en julianas y las tiras de pimiento morrón a la sartén. Cocina moviendo con una espátula de madera durante 3 minutos hasta que la cebolla comience a verse traslúcida y suave. En un tazón pequeño, mezcla la media taza de jugo de piña reservado con la cucharada de salsa de soya y la cucharadita de mostaza. Vierte este líquido sobre los vegetales; deja que se reduzca a la mitad, creando una salsa ligera. Acomoda las chuletas de cerdo selladas nuevamente en la sartén, colocándolas directamente sobre la cama de cebolla y pimientos. Encima de cada chuleta, coloca una rebanada de jamón dorado; sobre el jamón, acomoda una rodaja de piña caramelizada. Finalmente, cubre generosamente cada torre tropical con el queso de tu elección (ya sea en rebanadas o rallado). Baja el fuego al mínimo, coloca la tapa de la sartén y permite que el vapor atrapado cocine todo en conjunto durante 4 a 5 minutos. Sirve las chuletas a la hawaiana.

Receta de chuletas a la hawaiana Canva

¿Cuál es el mejor queso para derretir?

El queso mozzarella de baja humedad es una de las opciones más recomendadas a nivel internacional. Gracias a su estructura proteica estirada durante su elaboración, el mozzarella ofrece ese clásico efecto de "hilo de queso" que resulta tan atractivo a la vista, manteniendo un sabor sutil que no compite con la potencia agridulce de la piña y la soya.

Por otro lado, si prefieres una alternativa con un carácter más tradicional, el queso manchego joven o el queso chihuahua aportan notas cremosas y ligeramente mantequillosas que se funden con rapidez bajo la tapa de la sartén, creando una costra suave y de color marfil que eleva el perfil de confort del plato.

Receta de chuletas a la hawaiana Canva

Guarniciones para acompañar las chuletas:

Arroz blanco preparado al vapor al estilo oriental o sazonado con un sutil toque de ajo y cebolla.

Ensaladas crujientes de hojas verdes, ideal si se combina arúgula, espinacas baby y lechuga orejona, aderezada simplemente con una vinagreta ligera de aceite de oliva y vinagre de manzana.

Ensalada de col y zanahoria, utilizando yogur griego en lugar de mayonesa para mantener la ligereza.

Prepara estas chuletas a la hawaiana, una delicia tropical en casa que funciona igual de bien para un almuerzo rápido a mitad de semana que para una cena casual con amigos en la terraza.