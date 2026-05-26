Tacos 24 horas en la CDMX, para seguir la fiesta del Mundial

¡Disfruta de tacos las 24 horas en CDMX! Si estarás en la capital de México para los partidos del Mundial, no te quedes sin la oportunidad de disfrutar de este manjar de la gastronomía 100% chilanga.

Una de las grandes ventajas que tiene CDMX es que al ser tan grande y cosmopolita, opciones para comer hay miles. Locales, restaurantes, puestos callejeros… Cuando el cuerpo pide combustible para mantener encendida la pasión futbolera, la única respuesta lógica es buscar algo de comer y qué mejor que unos tacos.

Las taquerías que operan de forma ininterrumpida anotan un golazo culinario directo al paladar sin importar en qué zona de la capital te agarre el silbatazo final. ¡Prepara las salsas y que continúe la jornada!

¿Dónde comer tacos 24 horas en CDMX? Canva

5 taquerías 24 horas en CDMX

Los Cocuyos

¿Dónde? Simón Bolívar 59, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Es una parada obligatoria para los amantes de la tradición callejera pura. Con más de medio siglo de historia y el prestigioso respaldo de haber sido galardonada e incluida en las recomendaciones de la Guía Michelin, esta taquería atiende a locales y extranjeros las 24 horas del día por igual.

La especialidad de la casa es el suadero confitado a la perfección y una tripa que puedes pedir "bien dorada" para experimentar un contraste de texturas espectacular. Su menú también incluye tacos de cabeza, lengua, ojo, cachete y molleja.

Su cercanía con las pantallas del Zócalo capitalino la convierte en el punto de reunión unánime para los aficionados hambrientos tras los eventos oficiales de la Copa.

Tacos El Gato Volador

¿Dónde? Av. Álvaro Obregón 206, Roma Norte, Cuauhtémoc

“A esto sabe un taco callejero” es uno de los comentarios que pueden leerse en su perfil en Google Maps, que le dan a El Gato Volador 4.5 estrellas de calificación. Su dinamismo y velocidad de servicio lo hacen ideal para una cena rápida antes de regresar al hospedaje.

Si acudes, tienes que probar los famosos “chupas”, que consisten en ingeniosas mezclas de diferentes tipos de carne sobre la plancha. También destacan sus tacos de longaniza y de una birria jugosa que funciona como el remedio definitivo contra el desvelo y la cruda.

El cliente tiene la libertad de coronar sus tacos con barras de guarniciones que incluyen papas cocidas, nopales fileteados, chorizo y cebollitas. Y el servicio es banquetero, algo muy chilango.

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El Borrego Viudo

¿Dónde? Av. Revolución 241, Tacubaya, Miguel Hidalgo

La fama de El Borrego Viudo no es casualidad, pues su servicio de 24 horas para ofrecer tacos durante todo el día ha salvado a oficinistas, estudiantes y fiesteros por igual. Aunque cuenta con un amplio comedor interior, su verdadero sello distintivo es el masivo servicio de atención directa al estacionamiento para automóviles.

Aquí puedes disfrutar de los clásicos tacos al pastor servidos hasta una amplia variedad más; cuentan con un puesto anexo que ofrece tepache frío y postres tradicionales como flan napolitano para cerrar la velada.

Son pequeños, pero consistentes y su localización junto al viaducto Miguel Alemán la convierte en la escala técnica perfecta para quienes transitan entre el oriente y el poniente de la urbe.

Tacos Chupacabras

¿Dónde? Av. Río Churubusco Av, Del Carmen, Coyoacán

Ubicada en el bajo puente del Circuito Interior, en los límites de la alcaldía Coyoacán y muy cerca del complejo urbano Mítikah, esta taquería es una leyenda viviente del sur de la capital que ha alimentado a generaciones de noctámbulos tras conciertos, partidos y fiestas.

El taco "Chupacabras", una combinación de bistec de res, cecina de Yecapixtla y chorizo, aderezada con una receta secreta de especias de la casa, es la especialidad de la casa. Puedes complementar todo lo que se ofrece con frijoles charros, nopales cocidos, cebollitas asadas y puré de papa.

Los taqueros operan con una velocidad asombrosa, despachando órdenes completas de tacos en cuestión de segundos.

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Paisa Chilaquil

¿Dónde? Av. Tlahuac 481, Culhuacan, Iztapalapa

Con unas perfectas 4 estrellas en Google, el Paisa Chilaquil siempre está a reventar de clientes. No te puedes perder sus monumentales volcanes de bistec y tacos al pastor bañados en una salsa roja de chiles secos.

A diferencia del promedio de las taquerías callejeras, aquí las porciones de carne son sumamente generosas y llenadoras. Debido a su inmensa popularidad local, en las noches de partido es normal hacer una breve fila, pero el sazón final justifica cada minuto de espera.

También sirven cervezas bien frías y refrescos en tamaños familiares para acompañar las órdenes de tacos en grupo.

¿Cuál será tu primera opción para disfrutar de tacos las 24 horas del día en CDMX?