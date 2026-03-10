Chilaquiles enchorizados para desayuno: receta mexicana llena de sabor

Disfruta de unos chilaquiles enchorizados para el desayuno, ¡una receta mexicana llena de sabor! De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, el tipo de salsa, queso, crema y guarnición cambia según la región, ¡por eso tenemos tantas opciones!

Los chilaquiles enchorizados destacan por integrar el sabor intenso y jugoso del chorizo en la salsa que baña los totopos, combinando textura crujiente con una salsa rica y robusta.

Los chilaquiles, en general, son totopos bañados en salsa verde o roja y se consumen tradicionalmente como desayuno o brunch en México, gracias a su capacidad para ser contundentes y reconfortantes a cualquier hora del día.

Incorporar chorizo a los chilaquiles no solo aporta profundidad de sabor, sino también una presencia de proteína que los convierte en una opción perfecta para iniciar el día con energía.

El chorizo aporta grasas, especias y jugosidad a la salsa, transformando la receta tradicional en un platillo más sustancioso y sabroso. Esta combinación ha sido adoptada en muchos hogares mexicanos para llevar los desayunos tradicionales a otro nivel. Prepara la mejor receta de chilaquiles enchorizados, el paso a paso es súper sencillo y tendrás un desayuno delicioso en cualquier momento.

Receta de chilaquiles enchorizados

Ingredientes:

Para los chilaquiles:

12 tortillas de maíz (del día anterior preferiblemente)

1 litro de aceite vegetal para freír

2 tazas de totopos caseros o comprados

Para la salsa enchorizada:

300 g de chorizo fresco de cerdo (sin curar)

4 jitomates medianos

8 chiles guajillos sin semillas (remojados)

½ cebolla asada

2 dientes de ajo asados

1 taza de caldo de pollo

1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)

Pimienta al gusto

Para servir:

1 taza de queso Oaxaca deshebrado o queso fresco rallado

½ taza de crema mexicana

¼ taza de cebolla finamente picada

2 cucharadas de cilantro picado

Preparación:

Corta las tortillas en triángulos o tiras de tamaño uniforme; calienta el aceite en una sartén profunda a fuego medio‐alto y fríe las tortillas hasta que estén doradas y crujientes. Retira y coloca sobre papel absorbente para escurrir exceso de grasa y espolvorea con un poco de sal. Asa los jitomates, la cebolla, los chiles guajillos y los dientes de ajo hasta que estén ligeramente carbonizados. Coloca los asados en una licuadora junto con la taza de caldo de pollo, sal y pimienta; licúa hasta obtener una salsa homogénea. En una sartén grande, añade el chorizo fresco (sin tripa) y cocina a fuego medio hasta que suelte su grasa y quede bien dorado (aprox. 7–8 min). Agrega la salsa que preparaste y mezcla bien con el chorizo; cocina a fuego bajo durante 5–7 minutos para que los sabores se integren y la salsa espese ligeramente. Coloca los totopos en una cacerola grande y vierte la salsa enchorizada caliente encima, mezclando suavemente para que las chips absorban la salsa sin deshacerse. Cocina 2–3 minutos más a fuego bajo para que los totopos se impregnen de sabor. Sirve los chilaquiles enchorizados en platos hondos, coloca sobre ellos el queso deshebrado, la crema, la cebolla picada y el cilantro.

Consejos para cocinar chilaquiles perfectos:

Fríe las tortillas en aceite bien caliente para que mantengan textura al mezclar con salsa.

No añadas demasiada salsa o los chilaquiles perderán textura.

Ajusta sal y picante al gusto antes de mezclar con los totopos.

Añade huevos estrellados o revueltos al servir para mayor proteína y textura.

Guarniciones extras para los chilaquiles:

Frijoles refritos para hacer el desayuno todavía más completo

Aguacate en rebanadas para frescura

Agua fresca de frutas como jamaica o horchata

Café de olla para un desayuno completo tradicional

¿Cuál es la historia de los chilaquiles?

Los chilaquiles son un platillo tradicional mexicano preparado con totopos bañados en salsa picante, ya sea roja o verde, y se consumen popularmente en el desayuno o brunch. La palabra “chilaquiles” proviene del náhuatl “chīlāquilitl”, que se refiere a verduras picadas o platillos con chile.

En sus orígenes, se crearon como una forma de dar nueva vida a tortillas del día anterior, transformándolas en un platillo completo con salsa y toppings. Con el tiempo, esta receta tradicional ha generado una gran variedad de versiones, incluyendo chilaquiles verdes, rojos, con pollo, con carne enchilada y, por supuesto, chilaquiles con chorizo, que se han hecho populares por su sabor robusto y contundente, ideales para iniciar el día.

Los chilaquiles enchorizados representan una deliciosa fusión entre la tradición de los chilaquiles y el sabor profundo del chorizo, creando un desayuno completo, mexicano y lleno de texturas.