Jorge Ortiz de Pinedo llora repentina muerte: ‘Descansa en paz, hermano querido’

El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo lamentó una repentina muerte por la que dijo sentir un profundo dolor.

A través de sus redes sociales oficiales, Ortiz de Pinedo compartió la devastadora noticia acompañada de un mensaje conmovedor para quien consideraba un hermano.

El mensaje de luto del actor rápidamente se volvió viral, recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores y demostrando que, a sus 78 años de edad, tiene muchísimo respaldo de sus fieles fans en redes sociales y, es que el comediante, posee una larga trayectoria que lo coloca como uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana.

Jorge Ortiz de Pinedo informa repentina muerte

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y comediante. Especial

La publicación que se volvió tendencia de Jorge Ortiz de Pinedo es en donde informó sobre la muerte de Javier Coello Trejo, también conocido como ‘El fiscal de hierro’.

Fue en su cuenta de Instagram en donde el protagonista de ‘Una familia de diez’ compartió una fotografía de Javier Coello Trejo, acompañada de un desgarrador mensaje.

Al expresar su dolor por la repentina muerte, Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que el país le debe mucho al ‘fiscal de hierro’.

Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”, escribió el actor.

Ante la pérdida, seguidores del comediante le externaron su apoyo con comentarios como:

Te abrazo fuerte querido.

Qué pena, un gran abogado, qué tristeza.

Descanse en paz.

Pocas personas como él, todo un caballero.

Te abrazo fuerte, mi más sentido pésame.

Jorge, tus palabras tienen toda la razón, quienes conocimos y tuvimos una relación con don Javier, lo sabes, qué tristeza.

Gran abogado y mejor ser humano.

Una gran pérdida. No habrá alguien igual.

¿Quién era el llamado ‘Fiscal de Hierro?

Javier Coello Trejo Cuartoscuro

Javier Coello Trejo fue un abogado y funcionario mexicano que alcanzó notoriedad pública durante las décadas de 1980 y 1990 por su trabajo en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Recibió el apodo de “El fiscal de hierro” debido a su estilo rígido y a los operativos que encabezó contra el narcotráfico, la corrupción y distintos delitos de alto impacto. Durante el sexenio de José López Portillo participó en investigaciones relevantes y ganó presencia mediática por su manera directa de actuar ante la delincuencia organizada.

A lo largo de su carrera estuvo involucrado en casos de gran impacto político y criminal en México. Entre los asuntos más recordados se encuentran investigaciones relacionadas con funcionarios públicos, empresarios y figuras vinculadas con redes de corrupción y narcotráfico.

Murió a los 77 años en la Ciudad de México, según informó su familia a través de una esquela difundida el pasado 24 de mayo.