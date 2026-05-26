Roberto Tello rompe el silencio tras acusaciones de Yulianna Peniche por presunto robo

Roberto Tello rompió el silencio luego de que resurgieran las acusaciones en su contra por un supuesto robo ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de la actriz Yulianna Peniche. Aunque el comediante fue cuestionado directamente sobre el tema, evitó entrar en polémica y decidió responder de forma reservada ante las cámaras.

Las declaraciones del actor llamaron la atención porque, lejos de defenderse o negar de manera contundente las acusaciones, optó por destacar el trabajo profesional de Peniche y asegurar que no hablaría más del asunto.

El caso volvió a tomar fuerza después de que la actriz revelara detalles del presunto incidente ocurrido en agosto de 2023 en una fiesta.

Roberto Tello responde a acusaciones de Yulianna Peniche

Durante un encuentro con el periodista Edén Dorantes, el actor y comediante fue interrogado sobre las declaraciones que hizo Yulianna Peniche en El minuto que cambió mi destino. Sin embargo, Roberto Tello prefirió mantener distancia de la controversia y dejó claro que no quería profundizar en el tema.

“Es su opinión, yo tengo otra y bueno, pues la respeto. Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte y me dio mucho gusto verla ahora en la obra de ‘No te vayas sin decir adiós’, no tengo nada que opinar al respecto. No tengo ninguna cosa que decir, ella tendrá sus razones, para mí la señora es una gran actriz y vayan a verla a la obra. No tengo ningún motivo de hablar de ella, ninguna opinión, no hay nada que decir”, expresó el actor.

Las acusaciones que hizo Yulianna Peniche

La polémica comenzó luego de que Yulianna Peniche hablara en el programa El minuto que cambió mi destino sobre una situación que, según contó, vivió tras celebrar su cumpleaños en un restaurante ubicado dentro del Hipódromo de las Américas.

De acuerdo con la actriz, días después de la reunión descubrió que faltaban varios regalos de diseñador que había recibido de algunos amigos. Tras notar la ausencia de los obsequios, pidió revisar las cámaras de seguridad del lugar.

“Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer. Los dos. Se llevaron cinco regalos, se metieron en la bolsa, los dos los metieron a la bolsa de la mujer. Cuando me di cuenta, tres días después, que me hacen falta regalos de dos amigos diseñadores, que las bolsas decían su nombre”, relató Peniche.

La actriz aseguró que las imágenes le mostraron cómo supuestamente Roberto Tello y su pareja ocultaban los regalos para llevárselos del lugar.

“Vi a la mujer de Tello metiéndose los regalos, pero así sigilosamente, que nadie los viera, horrible. Los dos, tapándolo con las chamarras, muy desagradable. Cuando pasa eso me sentí muy mal, no lo podía creer, por supuesto le hablé a Roberto, y lo confronté, le dije: ‘oye, ¿qué pasó? ¿por qué tú y tu mujer se llevaron mis regalos?’, y me lo negó”.

En la misma entrevista, Yulianna Peniche comentó que, después de confrontar al actor y decirle que tenía videos de lo ocurrido, él le pidió que no hiciera público el tema.

La actriz también afirmó que tiempo después recuperó parte de los objetos presuntamente robados.

Según contó, Roberto Tello le devolvió “dos de los cinco regalos que se llevó”, aunque no ofreció más detalles sobre cómo ocurrió esa devolución ni explicó si tomó alguna acción legal por lo sucedido.

Hasta el momento, Yulianna Peniche no ha reaccionado a las recientes declaraciones del comediante.