¿Qué es el hotteok? Así es el postre coreano que inspiró las galletas Oreo de BTS

¿Qué es el hotteok? Conoce la historia del postre coreano viral en redes sociales que no solo ha marcado la comida callejera de Seúl, sino también ahora es la inspiración de BTS para su colaboración con Oreo.

Si alguna vez has visto un drama coreano ambientado, es muy probable que hayas presenciado una escena grabada en bucle: una enorme plancha de metal humeante, el sonido de una espátula redonda aplastando bolas de masa dorada y un cliente que recibe un disco ardiente envuelto en un simple vaso de cartón.

Ese imán de aromas y texturas que hace que locales y turistas hagan filas eternas no es otro que el icónico hotteok. Un bocadillo que ha dejado de ser un secreto de los callejones asiáticos para convertirse en una obsesión repostera global.

El hotteok combina una elasticidad con un centro líquido y almibarado que, si no tienes cuidado al morderlo, puede convertirse en una deliciosa trampa de azúcar hirviendo. Es, en esencia, el abrazo culinario que define el invierno en Corea del Sur.

Si quieres prepararlo en casa y, al mismo tiempo, conocer más de su historia, como el hecho de que originalmente fue una comida de supervivencia, sigue leyendo.

¿Qué es el hotteok? Canva

¿Qué es exactamente el hotteok?

El hotteok (호떡) es un pan plano frito y relleno, cuya masa es el primer elemento diferenciador. Mientras que la mayoría de los panqueques occidentales utilizan polvos para hornear para lograr una textura ligera y aérea, la receta tradicional del hotteok confía en la levadura de panadería.

Esto significa que la masa pasa por un proceso de fermentación que desarrolla hilos de gluten, otorgándole una consistencia similar a la de un pan plano muy tierno o una dona rústica.

Sin embargo, el verdadero secreto de su elasticidad radica en el uso de la harina de trigo que se complementa con harina de arroz glutinoso (también conocida como 찹쌀가루, chapssal-garu).

Este ingrediente modifica por completo la estructura de la masa, haciendo que al morderla experimentes una resistencia suave, elástica y reconfortante, que contrasta con la fina capa exterior que se dora y se vuelve crujiente gracias al uso de aceite o mantequilla en la plancha.

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¿Cuál es la historia del hotteok?

De acuerdo con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el hotteok nació a finales del siglo XIX debido a la inmigración china a las ciudades portuarias de Corea, principalmente en Incheon.

Estos inmigrantes abrieron pequeños puestos de comida para subsistir, vendiendo panes planos tradicionales de su país natal (similares al xiaobing). Sin embargo, las recetas chinas originales solían estar rellenas de ingredientes salados, como carne de cerdo picada, cebollines o vegetales sazonados.

Al notar que los paladares locales coreanos tenían una inclinación muy marcada por los sabores dulces, los cocineros chinos modificaron el relleno, sustituyendo la carne por azúcar e ingredientes más accesibles.

La etimología de la palabra guarda constancia de este origen: el término Ho (胡) era la palabra que los coreanos utilizaban antiguamente para referirse a los pueblos extranjeros del norte o del oeste (incluyendo a China), mientras que tteok (떡) es la denominación genérica para los pasteles o masas de arroz y harina.

¿Cuáles son los tipos de hotteok?

Tradicional: relleno de azúcar morena, canela y cacahuate picado; frito en plancha.

relleno de azúcar morena, canela y cacahuate picado; frito en plancha. Ssiat Hotteok: originario de Busan, tiene relleno post-cocción con una cantidad masiva de semillas y frutos secos. También se prepara de forma distinta al tradicional.

originario de Busan, tiene relleno post-cocción con una cantidad masiva de semillas y frutos secos. También se prepara de forma distinta al tradicional. Nokcha Hotteok: masa adicionada con polvo de té verde natural (matcha).

masa adicionada con polvo de té verde natural (matcha). Bubble Hotteok: horneado sobre piedra o arcilla sin usar una gota de aceite.

horneado sobre piedra o arcilla sin usar una gota de aceite. Japchae / Queso: versiones saladas rellenas de fideos de celofán o mozzarella.

versiones saladas rellenas de fideos de celofán o mozzarella. Gonggal Hotteok: una opción libre de aceites, la masa se estira de forma muy delgada, se espolvorea con el azúcar en su interior y se hornea dentro de un horno de arcilla o sobre piedras calientes.

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¿Cómo se prepara el hotteok?

El cocinero toma una porción de masa pegajosa con las manos engrasadas. Con un movimiento rápido de los dedos, aplana la masa en la palma de su mano, formando un disco cóncavo. En el centro, vierte una cucharada colmada de una mezcla seca compuesta por azúcar morena, canela en polvo y frutos secos finamente picados (generalmente cacahuates, nueces o semillas de sésamo). Los bordes de la masa se repliegan hacia el centro y se pellizcan fuertemente para sellar el relleno. Este paso es crítico: si queda la más mínima fisura, el azúcar se escapará en la plancha, quemándose y arruinando el sabor. La bola sellada se deposita sobre la superficie de metal caliente inundada de aceite. Inmediatamente, el vendedor utiliza el hotteok nurigae ( 호떡 누르개 ), una prensa circular de acero inoxidable con un mango de madera. Con una presión firme pero controlada, aplasta la bola hasta transformarla en un disco plano de poco más de un centímetro de grosor. A medida que el calor de la plancha penetra en la masa, el azúcar morena del interior se funde por completo con la humedad atrapada y la grasa de los frutos secos. La canela perfuma el líquido, creando un sirope espeso y oscuro que queda confinado en el corazón del panqueque. Al salir de la plancha, el exterior está tostado y crujiente, mientras que el interior alberga un volcán de caramelo especiado.

Conocer la historia del hotteok hará que tengas más ganas de probar las galletas de BTS que se inspiraron en este postre, ¡pero tampoco te pierdas la oportunidad de probar la receta original!