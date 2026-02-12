Prepara nigiris de salmón en casa, tan rico con en los restaurantes japoneses

Si eres fan de la comida japonesa, no necesitas salir a los restaurantes para disfrutarla. Existen muchas preparaciones fáciles de recrear en casa, aunque no lo parezca, el sushi es una de ellas. Aprende a preparar nigiris de salmón con esta sencilla receta.

El sushi se ha convertido en una de las comidas japonesas más populares fuera de esta isla. Sin embargo, existe confusión sobre este. La mayoría decimos sushi para referirnos a los rollos, cuando este es solo un tipo de sushi.

En realidad, ese término se usa para preparaciones de arroz cocido que se acompañan de diversos ingredientes, tanto cocidos como crudos. Fue a partir del siglo XX, cuando su popularidad creció, gracias a su versatilidad.

Dentro del universo del sushi hay más de 30 tipos. Los más conocidos son los makis, que se caracterizan por enrollarse con una hoja de alga; pero también están los temakis, en forma de cono; los oshizuki, con arroz prensado y, una de los más simples: el nigiri.

Este consiste, básicamente, en un puño de arroz apretado, servido con un ingrediente por encima, como pescado, mariscos o huevo. En Japón, se condimenta con wasabi y salsa de soya, aunque en México solemos poner estos ingredientes aparte para agregarlos al gusto.

Dado que no usa alga ni instrumentos especiales, hacer nigiris en casa es muy sencillo. La clave está en lograr un arroz perfecto. Sigue esta receta y prepara nigiris de salmón fácilmente.

En Japón, existen alrededor de 30 tipos de sushi Canva

¿Cómo hacer nigiris de salmón?

Ingredientes:

2 tazas de arroz para sushi (arroz de grano corto)

2 ¼ tazas de agua

⅓ taza de vinagre de arroz

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

350 gramos de salmón de buena calidad, para consumo en crudo (o salmón ahumado)

Preparación:

Coloca el arroz en una coladera y enjuágalo bajo el chorro de agua hasta que salga más clara, sin que salga totalmente transparente. Esto ayuda controlar la cantidad de almidón superficial para que el grano quede pegajoso, pero no chicloso.

Deja escurrir por 10 minutos. Pon el arroz en una olla y agrega el agua. Deja reposar por 20 minutos, esto ayudará a que se cocine de forma uniforme. Lleva la olla a fuego medio-alto hasta que empiece un hervor suave. Reduce el fuego a lo más bajo y tapa. Cocina por 12 minutos; apaga el fuego y deja reposar 10 minutos más sin destapar. En un recipiente aparte, mezcla el vinagre con el azúcar y la sal hasta disolver por completo. Pasa el arroz a un tazón amplio, agrega el aderezo poco a poco y mezcla con movimientos de “corte”, como si rebanaras y doblaras, esto ayudará a que no se rompa el grano. El arroz debe quedar pegado, pero no apelmazado. Cubre el arroz con un trapo de cocina limpio y deja enfriar a temperatura ambiente. Con un cuchillo bien afilado, corta el salmón en láminas delgadas de no más de 3 centímetros de grosor y 6 centímetros de largo. Humedece ligeramente tus manos y toma una porción pequeña de arroz. Forma un óvalo compacto, sin aplastarlo demasiado para que no quede duro. El óvalo debe ser más pequeño que la lámina de salmón para que esta lo "abrace". Coloca una lámina de salmón encima del arroz y presiona suavemente para que se adhiera. Si quieres un toque más japonés, coloca una pequeña porción de wasabi entre el salmón y el arroz.

Acomoda los nigiris en un plato y disfrútalos acompañados de salsa de soya. La forma correcta es mojando el pescado ligeramente en la soya.

El maki se distingue del nigiri por ir envuelto en alga Canva

¿Nigiri y maki son lo mismo?

El nigiri y el maki no son lo mismo. Ambos son un tipo de sushi, por lo tanto, comparten el arroz avinagrado como eje central y el uso de ingredientes como el pescado o mariscos como complemento. Sin embargo, se distinguen por la forma y técnicas usadas.

El nigiri es considerado la expresión más minimalista del sushi, donde una pequeña porción de arroz se moldea para formar un óvalo cohesionado, sobre el cual se coloca una lámina de pescado o marisco.

En este plato todo está a la vista, logrando un equilibrio entre lo suave del arroz y lo fresco del pescado. Dado su tamaño, está pensado para disfrutarse en uno o dos bocados.

En contraste, maki es el término formal del famoso rollo de sushi. Aquí el arroz y los ingredientes se colocan sobre una hoja de alga nori y se enrollan con ayuda de una esterilla de bambú. Después se corta en varias piezas.

A diferencia del nigiri, donde el protagonista visual es el topping, en el maki el atractivo es el corte transversal que revela el relleno en el centro. Este puede ser sencillo o elaborado, como algunos rollos gruesos con varios ingredientes.

Por lo tanto, además de la apariencia, la experiencia al comer ambos es diferente. El nigiri se centra en la relación directa entre arroz y pescado, mientras que el maki ofrece una combinación más compleja, donde arroz, alga y relleno se integran en una estructura compacta.

Si amas los platos simples, pero llenos de sabor, prepara estos nigiris de salmón en casa, son fáciles y deliciosos.