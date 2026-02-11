Cold brew de naranja, una receta refrescante

El café es una de las bebidas más populares que se consumen todos los días, a todas horas y alrededor del mundo. Hay múltiples formas de tomarlo y disfrutarlo, y una de ellas es el cold brew de naranja. Esta versión es fresca e ideal para tomarlo por las tardes.

¿Qué es el cold brew?

El cold brew es una forma de preparar café en la que el café molido se deja reposar en agua fría o a temperatura ambiente durante varias horas, normalmente entre 12 y 24. A diferencia del café caliente, que se prepara en pocos minutos con agua caliente, en este método el tiempo es el elemento principal para extraer el sabor.

Esta diferencia en la preparación cambia el resultado final. El cold brew suele tener un sabor más suave y menos amargo que el café tradicional. Muchas personas también perciben menor acidez en comparación con el café preparado con agua caliente.

Es importante no confundir el cold brew con el café helado. El café helado se prepara caliente y luego se enfría con hielo. En cambio, el cold brew se elabora siempre en frío desde el inicio. Por eso su sabor, textura y aroma pueden sentirse diferentes.

En general, el cold brew ofrece un perfil más equilibrado, lo que lo convierte en una base ideal para combinar con otros ingredientes, como frutas, especias o leche. De ahí surge el interés por versiones como el cold brew de naranja.

¿Por qué el cold brew es diferente a otros tipos de café?

Menor acidez: diversos análisis han señalado que el café preparado en frío puede presentar niveles más bajos de ciertos compuestos ácidos en comparación con el café caliente.

Sabor más suave: al no utilizar agua caliente, la extracción es más lenta. Esto influye en el perfil del café, que suele percibirse menos amargo y más equilibrado. Dependiendo del tipo de grano, pueden notarse sabores ligeramente dulces o con notas naturales.

Versatilidad: el cold brew puede servirse solo, con hielo, mezclado con agua, leche o ingredientes adicionales. Esta versatilidad ha favorecido su presencia en cafeterías y su popularidad en el hogar. También permite preparar combinaciones con frutas como naranja, limón o incluso especias como canela.

Contenido de compuestos naturales: el café, tanto caliente como frío, contiene compuestos con actividad antioxidante. Algunos estudios han comparado ambos métodos y han encontrado diferencias en niveles totales, aunque el cold brew sigue conservando componentes propios del café.

Tipos de cold brew

Aunque el concepto es sencillo, existen distintas formas de preparar y servir cold brew.

Cold brew clásico (concentrado): se elabora con mayor cantidad de café respecto al agua para obtener un concentrado. Posteriormente, se diluye con agua, leche o hielo según la intensidad deseada. Es práctico porque puede almacenarse en refrigeración varios días.

Cold brew listo para beber: en esta versión, la proporción de agua es mayor desde el inicio, por lo que no necesita diluirse después. Se sirve directamente frío o con hielo.

Cold brew infusionado: aquí se agregan ingredientes adicionales, ya sea durante la preparación o al momento de servir. Pueden utilizarse frutas, cáscaras cítricas, especias o hierbas. El cold brew de naranja pertenece a esta categoría, ya que incorpora jugo o rodajas de esta fruta.

Nitro cold brew: es una versión que se mezcla con nitrógeno para crear una textura más cremosa y una espuma ligera en la parte superior. Suele encontrarse en cafeterías especializadas.

¿Cómo hacer cold brew en casa?

Preparar cold brew en casa no es complicado y no requiere equipo especial. Necesitas café molido grueso (esto ayuda a que el filtrado sea más sencillo y evita sabores demasiado intensos), agua filtrada fría o a temperatura ambiente, un frasco o jarra de vidrio con tapa, un colador y filtro de papel o tela fina.

Mezcla el café con el agua. Coloca el café en el recipiente y vierte el agua asegurándote de que todo quede bien humedecido. Deja reposar entre 12 y 24 horas. Puedes hacerlo en el refrigerador o a temperatura ambiente. Separa el líquido de los restos de café usando un colador y luego un filtro más fino.

Guarda en refrigeración, el concentrado puede conservarse hasta una semana en un recipiente cerrado.

Receta de cold brew de naranja

Ingredientes para 4 porciones:

1 litro de concentrado de cold brew previamente preparado

1 taza de jugo de naranja natural recién exprimido

6 cucharadas de miel de abeja (opcional)

Hielo al gusto

Rodajas de naranja para decorar

Procedimiento:

Ten listo el concentrado frío, asegúrate de que esté bien filtrado y refrigerado. Exprime la naranja justo antes de usarla, esto ayuda a mantener su frescura. Combina el litro de cold brew con la taza de jugo de naranja. Añade la miel si deseas un toque más dulce. Sirve en cuatro vasos con hielo, vierte la bebida y decora con una rodaja de naranja.

El cold brew de naranja es una alternativa fresca y diferente para disfrutar el café, especialmente en climas cálidos. Con pocos ingredientes y algo de tiempo, es posible obtener una bebida equilibrada, refrescante y adecuada para compartir en reuniones o como opción diaria. Si buscas nuevas formas de disfrutar el café, el cold brew de naranja puede ser una excelente elección para variar tu rutina sin complicaciones.