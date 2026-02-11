Chile capón, qué es y cómo se prepara este tradicional platillo mexicano

La cocina mexicana es reconocida por el uso de múltiples ingredientes, como los chiles, los chiles son protagonistas de múltiples preparaciones y se pueden consumir de muchas maneras. El chile capón es una preparación particular que recuerda el gusto por consumir este ingrediente, pero que también se adapta para aquellos que no quieren enchilarse de más.

¿Qué es el chile capón?

El chile capón es una preparación tradicional que forma parte de la cocina regional mexicana. El término “capón” se utiliza para describir un chile al que se le han retirado las semillas y las venas antes de cocinarlo, lo que reduce su picor y lo deja listo para integrarse en un guiso o prepararse de distintas maneras.

Esta técnica es común en varias recetas mexicanas donde el chile es protagonista. En México, los chiles capones están presentes sobre todo en recetas tradicionales de estados como Michoacán y Guanajuato, donde forman parte del recetario regional.

En estas zonas se preparan versiones propias que se transmiten de generación en generación y que forman parte de celebraciones y reuniones familiares. En municipios como Queréndaro, en Michoacán, la receta de chiles capones ha sido reconocida en eventos gastronómicos culturales por su valor tradicional.

Esto muestra que no se trata solo de un platillo cotidiano, sino también de una preparación que representa identidad y costumbre. El chile capón no tiene una sola forma de elaborarse. Dependiendo de la región, puede presentarse como guiso seco o como caldo. En algunos casos se sirve dentro de tortillas, mientras que en otros se presenta en plato hondo con su propio jugo.

Origen del chile capón

El chile capón es un guiso tradicional muy representativo del estado de Guanajuato, en el centro de México. Se trata de un platillo que combina sabores frescos y un balance entre lo ácido y lo especiado, gracias a la mezcla de ingredientes locales como el xoconostle y el tomatillo. El plato se conoce también como sopa capón o caldo capón en algunas regiones.

En Guanajuato este guiso se consume desde hace varios siglos y forma parte del recetario familiar y festivo de varias comunidades. Históricamente, se dice que la preparación tiene más de 400 años, con influencias que se remontan a la época de la tradición chichimeca combinada con la llegada de ingredientes traídos por los españoles.

Actualmente, ha trascendido las cocinas domésticas y ha llegado a restaurantes regionales y festivales gastronómicos en municipios como Salvatierra, Cortázar, León, Guanajuato Capital y Ocampo, donde se sirve tanto en mercados como en eventos culturales.

Este guiso suele servirse tanto de forma caldosa como un poco más espeso, y puede incluir carne o servirse solo con verduras, dependiendo de la receta familiar y las costumbres locales.

Receta de chile capón Cocina Delirante

¿Qué lleva el chile capón?

Uno de los aspectos más interesantes del chile capón es que no existe una única receta fija. Los ingredientes pueden cambiar según la región y la tradición familiar, pero hay elementos que suelen repetirse. En varias recetas tradicionales se utilizan chiles secos como el pasilla, que se hidratan previamente y se limpian antes de integrarlos al guiso.

También pueden emplearse otros chiles, dependiendo de la disponibilidad local. En algunas versiones también se utilizan chiles frescos, siempre desvenados y sin semillas. Entre los ingredientes que suelen formar parte de la receta destacan:

Xoconostle, una fruta ácida que aporta sabor característico al caldo capón en Guanajuato.

Tomate verde o jitomate, que sirven como base del guiso.

Cebolla y ajo, que dan aroma y profundidad al sabor.

Chile pasilla rehidratado, considerado uno de los elementos centrales de la receta.

Cilantro y sal de grano, utilizados para sazonar.

Manteca de cerdo o aceite, empleados para sofreír los ingredientes.

En algunas preparaciones también se agregan frijoles o nopales para hacer el platillo más completo y sustancioso. Algunas familias acompañan el chile capón con queso fresco o tortillas recién hechas, según la costumbre local.

¿Cómo se hace el chile capón?

La manera de preparar el chile capón puede variar ligeramente, pero en términos generales sigue un proceso sencillo basado en un guiso tradicional. Comienza preparándose los ingredientes: se pelan y cortan los xoconostles, se pica tomate, así como la cebolla y el ajo.

En una cazuela con manteca o aceite caliente se cocinan primero la cebolla y el ajo hasta que desprendan su aroma. Se añaden los tomates y el xoconostle, se dejan cocinar hasta que se suavicen.

Mientras los ingredientes principales comienzan a ablandarse, coloca los chiles pasilla hidratados en una licuadora con un poco de agua y muélelos hasta obtener una salsa. Agrega esta salsa a la cazuela con los vegetales casi cocidos.

Se agrega sal y cilantro al gusto, dejando cocinar a fuego medio hasta que todos los sabores se mezclen. Puede dejarse por un tiempo corto o largo, dependiendo de la receta de cada familia, lo importante es dejarlo el tiempo suficiente para que los sabores se integren.

En algunas variantes el guiso se deja más espeso, mientras que en otras se mantiene más caldoso para servirse como sopa. En Guanajuato, el llamado caldo de capón se consume en distintos municipios y forma parte de la oferta tradicional de mercados y celebraciones locales.

Además de lo mencionado, se puede agregar carne de cerdo o pollo, para hacer el guiso más completo. Chicharrón duro en trozos, para añadir textura y un sabor más rico al plato. Se pueden integrar nopales o frijoles, para dar más sustancia al guiso.

El caldo de capón puede prepararse con una combinación flexible de estos ingredientes, lo que resulta en variaciones interesantes a través de la geografía guanajuatense. Destaca por el uso de ingredientes que son típicos de Guanajuato y del Bajío mexicano, muchos de los cuales son cultivados en huertas familiares o mercados locales.

En Michoacán, los chiles capones preparados como guiso también han sido reconocidos en concursos gastronómicos, lo que confirma su importancia dentro de la cocina regional. Cada estado aporta pequeños cambios en ingredientes o forma de presentación, pero la base sigue siendo el chile limpio y cocinado en guiso.

¿Cómo se come el chile capón?

Este guiso se disfruta mayormente caliente y puede acompañarse con:

Tortillas de maíz recién hechas, que ayudan a absorber parte del caldo.

Frijoles de la olla, complemento tradicional que equilibra sabores y texturas.

Arroz simple o ensalada fresca, según preferencia personal.

En algunos municipios como Salvatierra, el caldo de capón se sirve en tortillas gruesas llamadas “largas”, que aportan una experiencia artesanal al comerlo.

El chile capón de Guanajuato es un guiso tradicional que muestra la riqueza culinaria del Bajío mexicano. Su combinación de ingredientes crea un sabor distintivo que ha pasado de ser una receta doméstica a un platillo representativo de la gastronomía local. Probarlo es una forma deliciosa de conectarse con las tradiciones de Guanajuato y con los sabores que han acompañado a generaciones.