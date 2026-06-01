Esponjosos hot cakes sabor pay de limón, el postre transformado en desayuno

¿A quién no le gusta el pay de limón? El contraste del dulce con el toque de acidez del limón, es simplemente delicioso. Ahora imagínate desayunarlo sin sentir que estás comiendo postre, estos hot cakes sabor pay de limón son la solución.

Los hot cakes son uno de los desayunos más populares en el mundo, básicamente, por su textura esponjosa y su sabor ligeramente dulce, pero lo suficientemente neutro para combinarlos con todo tipo de toppings.

La miel, ya sea de abeja o maple, es el compañero infalible, pero también podemos añadir fruta, chocolate, cajeta o leche condensada. Para los más osados, están los hot cakes de tiramisú, red velvet y hasta de pay de limón. Aquí te enseñamos a prepararlos.

En su versión tradicional o carlota, el pay de limón es uno de los postres más populares Canva

¿Cómo hacer hot cakes de pay de limón?

Ingredientes para los hot cakes:

2 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

1 huevo

1 ½ taza de leche

¼ taza de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharada de ralladura de limón

1 cucharada de jugo de limón

Ingredientes para el betún:

¾ taza de leche condensada

½ taza de queso crema, a temperatura ambiente

2 cucharadas de jugo de limón recién exprimido

1 cucharadita de ralladura de limón

½ cucharadita de extracto de vainilla

Puedes hacer hot cakes esponjosos sin harina de cajita Canva

Preparación:

En un recipiente amplio, tamiza la harina de trigo junto con el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el azúcar. Revuelve. Agrega la ralladura de limón, seguida del huevo, la esencia de vainilla y la mitad de la leche. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar los ingredientes y añade el resto de la leche junto con el jugo de limón y la leche condensada. Continúa batiendo hasta tener una mezcla espesa. Cubre con un trapo de cocina limpio y deja reposar 5 minutos antes de preparar los hot cakes. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y derrite un poco de mantequilla para que los hot cakes queden dorados y no se peguen. Vierte una porción de la mezcla, según el tamaño que desees; en promedio, un cucharón será suficiente. Cocina el hot cake hasta que se formen burbujas en la superficie y voltéalo. Cocina por un minuto más o hasta que esté cocido y ligeramente dorado. Puedes servir tus hot cakes de pay de limón solos, con un toque de leche condensada o preparar un betún de limón cremoso. Para este, en un recipiente amplio, bate con las varillas el queso crema con la leche condensada hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Agrega el jugo de limón, la ralladura y el extracto de vainilla. Mezcla hasta que tener un betún ligeramente espeso. Tip: ajusta la cantidad de limón según desees. Refrigera por 15 antes de untarlo en tus hot cakes, así tendrá una mejor consistencia.

No importa si prefieres una versión ligera o más dulce, estos hot cakes sabor pay de limón son un desayuno infalible.