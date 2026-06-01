Une el fútbol y la buena comida con esta receta de empanadas argentinas caseras para disfrutar los partidos en casa. Llegó la hora de armar el menú mundialista y qué mejor que con un clásico que respalda incluso a una de las selecciones más populares de la jornada.

Deja atrás las típicas botanas de siempre y ve por unas empanadas que combinan la practicidad y un perfil de sabor extraordinario que conquista a cualquier paladar exigente.

Este platillo se ha consolidado a nivel internacional como el bocadillo definitivo para los días de juego. Su estructura externa, crujiente y firme, actúa como el contenedor natural de un relleno jugoso y sazonado, permitiendo a los comensales disfrutar de cada bocado con una sola mano y sin perder de vista la jugada crucial en la pantalla.

Eleva la experiencia de la botana casera a un nivel gourmet con estas ricas empanadas argentinas, listas para acompañar la tensión y la alegría de los noventa minutos de juego.

Empanadas argentinas de carne Canva

Receta de empanadas argentinas caseras

Ingredientes:

4 tazas de harina de trigo de todo uso

100 gr de manteca de cerdo o mantequilla sin sal

200 ml de agua tibia

1 cucharadita de sal fina

Para el relleno:

500 gr de carne de res (corte magro como pulpa, bola de lomo o falda molida)

500 gr de cebolla blanca, finamente picada

2 cucharadas de aceite para sofreír

2 huevos duros, cocidos por 10 minutos y picados en cubos pequeños

½ taza de aceitunas verdes sin hueso, picadas en rodajas o trozos pequeños

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón dulce colmada

½ cucharadita de pimiento rojo triturado

Sal y pimienta negra molida al gusto

1 huevo batido (opcional, para barnizar antes de hornear)

Preparación:

Empezamos por el relleno: en una sartén amplia a fuego medio, derrite el aceite para sofreír. Agrega toda la cebolla picada con una pizca de sal. Cocina lentamente durante unos 10 a 12 minutos hasta que esté completamente transparente y suave. Incorpora la carne a la sartén cocina revolviendo constantemente con una cuchara de madera para separar los trozos. En cuanto la carne cambie de color y deje de estar roja (unos 5 a 7 minutos), retira la sartén del fuego. Con el fuego apagado, agrega el comino, el pimentón dulce, el pimiento rojo y la pimienta negra. Mezcla bien para que los jugos calientes liberen los aromas de las especias. Prueba y rectifica el punto de sal. Deja enfriar el relleno a temperatura ambiente y luego transfiere al refrigerador por un mínimo de dos horas (lo ideal es prepararlo el día anterior). Justo antes de armar las empanadas, integra al relleno frío los huevos duros picados y las aceitunas verdes. Para hacer la masa de las empanadas, en un tazón grande, vierte la harina de trigo y forma un hueco en el centro. Agrega la grasa derretida y comienza a incorporar con los dedos o un tenedor; disuelve la sal en el agua tibia. Con cuidado, vierte el agua en el centro de la harina mientras integras los ingredientes desde el centro hacia afuera. Coloca la mezcla sobre una superficie limpia y enharinada. Amasa vigorosamente durante unos 5 a 8 minutos hasta obtener una masa lisa, homogénea y elástica que no se pegue a las manos. Envuelve la masa en plástico adherente y déjala descansar a temperatura ambiente durante al menos 30 a 45 minutos para que el gluten se relaje. Divide la masa en bollos pequeños del tamaño de una pelota de golf y estira con un rodillo hasta obtener discos de unos 12 a 14 centímetros de diámetro y unos 2 o 3 milímetros de grosor. También puede estirar la masa completa y cortar los discos utilizando un molde circular o un tazón invertido. Coloca un disco de masa sobre la palma de tu mano, pon una cucharada generosa de relleno frío justo en el centro del disco. Humedece ligeramente el borde superior de la masa con un dedo mojado en agua. Dobla la masa por la mitad sobre el relleno, uniendo los bordes para formar una media luna. Presiona firmemente con los dedos para expulsar el aire atrapado y sellar los bordes. Realiza el clásico doblez doblando una esquina de la masa hacia adentro y repite el proceso de manera continua a lo largo de todo el borde, creando un cordón trenzado. Si se te dificulta, puedes presionar firmemente los bordes con los dientes de un tenedor. Precalienta el horno a una temperatura alta de 200°C. Coloca las empanadas en una bandeja previamente engrasada o cubierta con papel para hornear. Si lo deseas, barniza la superficie con huevo batido para obtener un brillo dorado. Hornea las empanadas argentinas durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté bien cocida y luzca un color dorado apetecible. Sirve calientes.

Empanadas argentinas de carne Canva

Tips extra para que las empanadas queden jugosas:

La cantidad de cebolla picada debe ser idéntica o ligeramente superior al peso de la carne utilizada.

Bajo ninguna circunstancia se debe rellenar una empanada con el recado tibio o caliente.

El repulgue actúa como un sello hermético que impide que el vapor ensanche la masa hasta romperla. Para asegurar un cierre óptimo, es indispensable retirar el exceso de aire del interior presionando suavemente la masa alrededor del relleno antes de iniciar los pliegues.

Una temperatura de horneado alta y un tiempo corto garantizan que la masa forme una costra crujiente de inmediato, reteniendo todo el sabor en su interior.

Empanadas argentinas de carne Canva

¿Cuál es la mejor salsa para acompañar las empanadas?

La reina de las salsas para empanadas es la salsa criolla. Esta preparación fría consiste en una mezcla picada de cebolla blanca, pimiento morrón rojo y verde, y tomate fresco sin semillas.

Todo esto se emulsiona con aceite de girasol, una buena proporción de vinagre de vino blanco, sal y una pizca de comino. Su acidez y su textura crujiente aportan una frescura que corta de manera perfecta la suntuosidad de la carne y la grasa de la masa.

Otra opción muy popular es el clásico chimichurri a base de perejil, ajo, orégano, ají molido y aceite, el cual añade notas herbales intensas que realzan las cualidades de la carne de res horneada.

Prepara desde cero estas deliciosas empanadas argentinas caseras, la versión más fiel y deliciosa de este clásico rioplatense.