MasterChef México 24/7: Conoce a los nominados de este 30 de mayo

La tensión aumenta en la cocina más famosa del país. Este domingo 31 de mayo, las pantallas de Azteca Uno transmitirán la segunda eliminación de la nueva temporada de MasterChef México 24/7. El reality show despide a su segundo competidor de la edición 2026.

Después de una semana intensa llena de retos culinarios, 12 participantes terminaron en la cuerda floja. Los jueces exigieron el máximo nivel en cada platillo y enviaron a los cocineros con peor desempeño al reto de eliminación. La presión del formato constante pasa factura a los aspirantes.

Los cuatro concursantes salvados de MasterChef México 24/7. Foto de FB: MasterChef México

Los nombres de los cocineros que portan el temido mandil negro ya circulan entre los televidentes. Antrax, Nash, Emmanuel, Jazmín, Luis, Ricardo, Camila, Lula, Diego, María, Carmen y Lancer defenderán su lugar en la competencia. Uno de ellos abandonará definitivamente las instalaciones este fin de semana.

El nivel gastronómico de la temporada 2026 exige perfección absoluta frente a las estufas. Los errores mínimos cuestan la permanencia en el programa y los 12 nominados enfrentan el desafío más complejo de sus vidas. El reloj y las críticas de los chefs determinarán su destino en la televisión mexicana.

El formato de esta emisión revoluciona el formado de este reality show en el país. Las cámaras siguen cada paso de los participantes, documentan sus estrategias y exponen sus debilidades culinarias frente a millones. Esta exposición permanente eleva el estrés y afecta directamente la calidad y el sabor de sus preparaciones finales.

Tensión en las cocinas: los favoritos para salir

Las redes sociales y los foros de seguidores arden con pronósticos sobre el resultado. De acuerdo con las preferencias del público, cuatro nombres suenan fuerte para dejar el programa. Lancer, Lula, Ricardo y Nash figuran como los aspirantes con mayor riesgo de eliminación este domingo.

Los espectadores analizaron el rendimiento reciente de estos cuatro participantes y notaron fallas constantes en sus preparaciones. La audiencia anticipa que la presión del domingo de eliminación superará las habilidades de alguno de ellos. Las especulaciones mantienen la expectativa al máximo límite permitido.

Camila Souza cocinando. Foto de FB: MasterChef México

Estas proyecciones surgen exclusivamente de las opiniones de los fanáticos de MasterChef México 24/7. La producción mantiene total hermetismo sobre el resultado oficial para evitar filtraciones. Solo el desempeño final frente a las cámaras revelará la identidad del segundo eliminado del programa dominical.

El cocinero que abandone el reality show se unirá a Javier, quien entregó su mandil durante la primera semana de grabaciones. La salida de Javier marcó el inicio de las despedidas y dejó claro que los jueces no toleran platillos mediocres. La competencia no perdona ninguna equivocación.

Horarios y dónde ver MasterChef México 24/7

Los seguidores del programa pueden confirmar los rumores directamente en la emisión oficial. La nueva temporada exige atención constante de su audiencia y ofrece contenido diario para los fanáticos de la gastronomía. Las cocinas operan bajo la atenta mirada de las cámaras televisivas.

La transmisión regular de MasterChef México 24/7 ocurre de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas. El público disfruta del desarrollo de los retos de campo y las dinámicas grupales durante estos episodios. La convivencia diaria genera fricciones entre los aspirantes al premio mayor.

MasterChef México 24/7 tendrá un nuevo eliminado. Foto de FB: MasterChef México

Para vivir la tensión de los domingos de eliminación, la cita inicia a las 20:00 horas. Todos los capítulos, desde los retos creativos hasta las dolorosas expulsiones, se emiten por la señal de Azteca Uno. El canal de televisión abierta asegura cobertura total del evento gastronómico.

Prepárate para una noche de emociones fuertes, fuego alto y veredictos implacables. La cocina de MasterChef México exige resistencia mental y paladares educados por parte de los concursantes. Este 31 de mayo, un sueño culinario termina definitivamente frente a los millones de espectadores de la república.