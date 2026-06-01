Así puedes cocinar esta receta casera de dedos de queso mozzarella con el sabor y crujido perfecto, el snack que no puede faltar a la hora de ver los partidos del Mundial.

Los famosos mozzarella sticks ocupan un lugar de honor en las mesas gracias a la experiencia que ofrecen: morder una corteza dorada y sumamente crujiente para descubrir un centro de queso suave, elástico y fundido que se estira con cada bocado.

Esta botana se ha convertido en el elemento central de reuniones familiares, tardes de películas y eventos deportivos en el hogar. Su popularidad radica no solo en su perfil de sabor, sino también en su naturaleza interactiva y, claro, su facilidad de preparación.

Es un alimento diseñado para comerse con las manos, sumergirse en salsas de todo tipo y disfrutarse en un ambiente relajado y festivo, prepara esta versión casera de dedos de queso con el crujido perfecto.

Cómo hacer dedos de queso caseros Canva

Receta casera de dedos de queso

Ingredientes:

500 gr de queso mozzarella

1 taza de harina de trigo de todo uso

3 huevos grandes batidos ligeramente junto con dos cucharadas de leche o agua para aligerar la consistencia

2 tazas de pan molido clásico o panko

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharada de orégano seco o hierbas italianas

Sal fina y pimienta negra molida al gusto

Aceite vegetal

Preparación:

Corta el queso mozzarella en rectángulos uniformes de aproximadamente 8 a 10 centímetros de largo por 1.5 centímetros de grosor. Si utilizas barritas de queso individuales listas para comer, simplemente córtalas por la mitad para obtener porciones más cómodas para botana. Coloca los bastones de queso sobre una bandeja con papel absorbente y déjalos reposar unos minutos en el refrigerador mientras preparas el resto de los ingredientes. Coloca tres tazones amplios en fila, de izquierda a derecha, para crear una línea de producción eficiente: harina de trigo mezclada con una pizca de sal, huevos batidos con leche o agua, pan molido (o panko) integrado perfectamente con el ajo en polvo, la cebolla en polvo, las hierbas italianas, la sal y la pimienta. Pasa un bastón de queso por la harina, asegurándote de que quede completamente cubierto. Sacude suavemente el exceso. Sumerge el bastón en el tazón de huevo batido, verificando que no queden zonas secas. Pasa el queso al tazón de pan molido, cúbrelo por completo ejerciendo una presión suave pero firme con las manos. Vuelve a introducir el bastón ya empanizado en el huevo batido y regrésalo al pan molido por segunda vez. Asegúrate de sellar muy bien las puntas del dedo de queso. Repite este proceso con cada pieza y colócalas en una bandeja para hornear cubierta con papel encerado. Lleva la bandeja con los dedos de queso empanizados directamente al congelador por un tiempo mínimo de dos horas. Pasado el tiempo, en una olla profunda o sartén alta, vierte el aceite y caliéntalo a fuego medio-alto. Saca los dedos de queso directamente del congelador (no dejes que se descongelen) e introduce de 4 a 5 piezas en el aceite caliente para evitar que la temperatura baje drásticamente. Fríe durante solo 1 a 2 minutos, girándolos a mitad del proceso con unas pinzas o espumadera. En cuanto la costra adquiera un color dorado homogéneo, retíralos de inmediato. Coloca los dedos de queso fritos sobre papel absorbente durante un minuto para eliminar el exceso de grasa. Sírvelos inmediatamente mientras el queso mantenga su elasticidad.

Cómo hacer dedos de queso caseros Canva

Salsas para acompañar los dedos de queso:

Salsa marinara de estilo italiano

Salsa hot honey (miel de abeja infusionada con chiles secos o rodajas de jalapeño)

(miel de abeja infusionada con chiles secos o rodajas de jalapeño) Salsa de frambuesa o frutos rojos al chipotle

Aderezo ranch casero con abundantes hierbas frescas

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¿Por qué empanizar dos veces los dedos de queso?

La primera capa de harina es crucial porque se une a la humedad de la superficie del queso, creando una interfaz seca.

Pero al someter el dedo de queso congelado a la fritura profunda por segunda ocasión, el agua presente en la capa externa de huevo se evapora instantáneamente, provocando que el pan se deshidrate y cree una costra crujiente y rígida.

Esta costra actúa como una cámara de presión hidrostática que retiene el queso derretido en su interior, impidiendo que la grasa del exterior penetre y permitiendo que el calor se transfiera hacia el centro de forma controlada.

Dominar el arte de los dedos de queso caseros te llevará a convertirte en el experto en botanas mundialistas y transformar por completo la experiencia culinaria del evento.