Queridos lectores… Hay un menú inspirado en Bridgerton y aquí puedes probarlo

Con cuatro temporadas en Netflix y una más por estrenarse en 2027, Bridgerton es una de las series de época más populares de los últimos años. Tanto, que ha llegado hasta la cocina. Te decimos dónde probar un menú inspirado en Bridgerton.

Basada en la saga literaria de Julia Quinn, que consta de ocho libros, la serie se estrenó en diciembre de 2020, justo en la pandemia, lo que contribuyó a su éxito. Aunque el encierro no fue el único factor.

La trama, centrada en la historia amorosa de cada uno de los hermanos Bridgerton y narrada por la misteriosa Lady Whistledown, ha sido clave en su popularidad. Pero también la ambientación ha influido

Al igual que las novelas, la serie está ambientada en Londres durante la época de la Regencia inglesa, a principios del siglo XIX. Esto hace que la elegancia esté presente en cada detalle, desde la vestimenta hasta la comida.

La alta sociedad, como esta familia, tenía acceso a grandes banquetes con ingredientes importados, sin dejar de lado los deliciosos postres y la hora del té. Inspirándose en esto, Liverpool lanzó su menú al estilo Bridgerton.

Bridgerton está ambientada en la Regencia inglesa Canva

¿Dónde encontrar el menú inspirado en Bridgerton?

Si amas la serie de Bridgerton y se te antojan los postres y bocadillos de la hora del té, lánzate a tu Liverpool más cercano. Estará disponible en todos los Restaurantes y Experiencias Gourmet de México.

Eso sí, corre porque estará hasta el 7 de junio, así que te quedan pocos días para disfrutarlo.

¿Qué hay en el menú inspirado en Bridgerton?

El menú de Bridgerton en Liverpool incluye opciones para el desayuno y la comida, además de postres y bebidas. Todos están inspirados en la serie y tienen nombres adhoc, pues insinúan secretos y son toda una delicia.

Por la mañana, puedes elegir entre el Royal Quiche, una tarta artesanal de vegetales rostizados, y el Rubor de Primavera, hot cakes gruesos de cítricos con chocolate blanco y un toque de sal de Colima.

Si prefieres comer como un noble, el Aubrey Hall Sweet Steak es para ti. Este filete marinado en miel y mostaza Dijon es digno de la alta sociedad, al igual que el Pollo relleno a la Duquesa, relleno de espinacas y queso en salsa de arándano al vino tinto.

Para acompañar tus comidas puedes elegir entre el Benedict Mocktail con blue matcha, o el Golden Secret, con piña y jengibre.

Los postres y bebidas son un imperdible de este menú Liverpool

Cierra con broche de oro con un postre: la Rosa de Azúcar Bridgerton es un merengue francés con frutos rojos, o puedes elegir el Suspiro de Whistledown, un bizcocho de limón con infusión de crema de lavanda.

Si estos dulces no son suficiente, en las Experiencia Gourmet podrás encontrar otras delicias, como un scone glaseado en chocolate rubí, una pavlova con lemon curd y unas madalenas con un toque de pimienta rosa.

Definitivamente, este es un menú que ningún amante de Bridgerton se puede perder. Hazle esta elegante propuesta a tu acompañante y disfruten todas las delicias de la alta sociedad.