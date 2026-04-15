Cómo hacer pay de limón estilo Vips: el secreto mejor guardado de la cocina

Prepara un pay de limón estilo Vips; te compartimos el secreto mejor guardado de la cocina para que obtengas el mismo sabor en la receta, ¡pero sin salir de casa!

El pay de limón no es solo un postre; para muchos mexicanos, es un boleto de regreso a las tardes de domingo en familia o a las cenas casuales después de una jornada de trabajo. Así como la carlota de limón, ocupa un lugar básico en la gastronomía de nuestro país.

En el centro de esta nostalgia se encuentra, sin duda, la versión de Vips, una cadena de restaurantes que ha logrado estandarizar un sabor que se siente casero, pero que mantiene una calidad impecable.

Este postre se distingue por su equilibrio casi poético: la acidez punzante del limón compensada por el dulzor profundo de la leche condensada, todo sobre una base crujiente y coronado por un merengue firme que parece desafiar la gravedad.

Lograr la textura perfecta en casa ha sido el reto de muchos aficionados a la repostería, aunque la clave reside en la reacción química entre el ácido cítrico y las proteínas de la leche, un proceso de "cocción en frío" que transforma líquidos simples en una crema aterciopelada que sostiene perfectamente el corte de la rebanada.

Disfruta de un delicioso pay de limón al estilo Vips, con la técnica precisa para que tu cocina huela a gloria y tus invitados juren que pasaste por el restaurante antes de la cena.

Receta de pay de limón estilo Vips Canva

Receta de pay de limón estilo Vips

Ingredientes:

Para la base:

200 g de galletas sabor vainilla (tipo María), finamente trituradas

90 g de mantequilla sin sal, derretida

15 g (1 cucharada) de azúcar blanca (opcional, para mayor crocancia)

1 g (una pizca) de canela en polvo

Para el relleno de limón:

380 g (1 lata) de leche condensada de buena calidad

360 g (1 lata) de leche evaporada

180 ml de jugo de limón recién exprimido y colado

190 g (1 paquete) de queso crema a temperatura ambiente (este es el "truco" para la firmeza estilo Vips)

5 ml (1 cucharadita) de extracto de vainilla transparente

Para el merengue:

4 claras de huevo de tamaño grande (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar blanca refinada

2 ml de jugo de limón o una pizca de cremor tártaro (para estabilizar)

Ralladura de limón para decorar

Preparación:

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla derretida, el azúcar y la canela hasta que parezca arena mojada. Presiona la mezcla firmemente en el fondo y las paredes de tu molde. Hornea la base a 180°C por solo 8 minutos; esto evitará que se desmorone al servir. Deja enfriar completamente. En una licuadora, coloca el queso crema, la leche condensada, la leche evaporada y la vainilla. Comienza a licuar a velocidad media. Mientras la licuadora está funcionando, vierte el jugo de limón en un chorro constante. Verás cómo la mezcla espesa instantáneamente debido a la desnaturalización de las proteínas lácteas por el ácido. Licúa por un minuto extra para asegurar una emulsión perfecta. Vierte la crema sobre la base de galleta fría. Extiende con una espátula para que quede lisa. Cubre con film plástico (que toque la superficie para que no se forme costra) y refrigera por un mínimo de 4 a 6 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. Para el merengue estilo Vips, lo mejor es un merengue suizo para evitar riesgos con el huevo crudo. Pon las claras y el azúcar en un bol a baño María. Agita constantemente hasta que el azúcar se disuelva (puedes sentirlo con los dedos; no debe haber granitos). Retira del fuego y bate a velocidad alta hasta que el bol esté frío y se formen picos firmes y brillantes. Añade el estabilizador al final. Coloca el merengue sobre el pay frío. Puedes usar una manga pastelera o simplemente una cuchara para crear esos "picos" desordenados tan característicos. Si tienes un soplete de cocina, dora ligeramente las puntas. Si no, puedes meterlo al horno en la función de "grill" por apenas 60 segundos, vigilando que no se queme. Decora el pay de limón estilo Vips con ralladura fresca.

Receta de pay de limón estilo Vips Canva

¿Cuánto tiempo se conserva el pay de limón?

Debido a su alto contenido de azúcar en la leche condensada, este pay de limón tiene una vida útil de aproximadamente 3 a 5 días en frío, aunque el merengue comenzará a soltar un poco de almíbar después de las 48 horas.

Si deseas que el merengue se mantenga perfecto por más tiempo, asegúrate de que el pay esté completamente frío antes de colocarlo.

Receta de pay de limón estilo Vips Canva

¿Con qué acompañar el pay de limón?

El pay de limón de Vips es famoso por ser el compañero ideal del café americano con refill. La acidez del limón corta la grasa de la leche, mientras que el amargor del café limpia el paladar del dulzor intenso del merengue.

Sin embargo, para una experiencia más gourmet, los expertos en té sugieren acompañarlo con un Té Earl Grey; las notas de bergamota del té armonizan de forma excepcional con el limón del pay.

Este pay de limón estilo Vips tiene el sabor que buscas cada que se te antoja un postre riquísimo, ¡así que aprovéchalo para degustar en las tardes!