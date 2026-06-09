Prepara el mejor pollo frito con esta receta secreta al estilo de KFC

Cuando pensamos en pollo frito es imposible no asociarlo con KFC. Esta cadena se ha popularizado por su receta secreta, que da un sabor especial a este platillo. Intentamos descifrarla para que no te quedes con el antojo y lo prepares en casa.

KFC o Kentucky Fried Chichen nació en 1930 cuando el coronel Harland Sanders empezó a vender pollo frito en una pequeña estación de servicio en Corbin, Kentucky. Casi 100 años después es una de las cadenas de comida rápida más famosas en el mundo.

Uno de los factores clave es su receta secreta. Esta se compone por una mezcla de hierbas y especias que dan un sabor único a las piezas de pollo. Pero como en muchas marcas, los componentes y cantidades no están disponibles para el público.

Sin embargo, se han difundido diferentes combinaciones que aseguran acercarse a revelar este secreto y el sabor no miente. Sigue esta receta para preparar el mejor pollo frito al estilo de KFC.

La receta secreta de KFC lleva una mezcla única de especias y condimentos Canva

¿Cómo hacer pollo frito estilo KFC?

Ingredientes para la mezcla secreta de especias:

½ cucharadita de tomillo seco molido

½ cucharadita de perejil seco molido

⅓ cucharadita de orégano molido

1 cucharadita de semilla de mostaza molida

1 cucharadita de sal de apio

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de jengibre seco molido

4 cucharaditas de paprika

⅔ cucharadita de sal

2 cucharaditas de ajo en polvo

3 cucharaditas de pimienta blanca

Ingredientes para el pollo:

4 piernas de pollo con piel

4 muslos de pollo con piel

1 taza de buttermilk o suero de mantequilla

2 tazas de harina de trigo

Aceite suficiente para freír

La harina ayuda a que el pollo frito quede crujiente Canva

Preparación:

En un recipiente mezcla todas las especias para integrarlas. A continuación, agrégalas al buttermilk y revuelve para disolverlas.

Tip: si no tienes buttermilk, prepáralo mezclando 1 taza de leche entera con 1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco; revuelve y deja reposar 15 minutos hasta que se corte y espese ligeramente. Pon el pollo en un tazón y cúbrelo con la mezcla anterior. Con las manos, unta las piezas con el líquido para que todas se impregnen; cubre con plástico de cocina y refrigera por 3 horas para marinar. Saca el pollo del refrigerador y deja reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de freírlo. En una cacerola calienta suficiente aceite para sumergir las piezas de pollo. El aceite debe estar muy caliente, verifícalo introduciendo un palillo de madera: si se forman burbujas, está listo. Mantén el aceite a temperatura media. Escurre el exceso de líquido de las piezas de pollo y pásalas por la harina. Deben quedar bien cubiertas para que se doren parejas. Fríe el pollo por 15 minutos o hasta que tenga un exterior dorado y su carne esté bien cocida. Escurre el pollo sobre papel de cocina absorbente para retirar el exceso de aceite y deja reposar 5 minutos antes de servir para que tenga mejor textura. Sirve el pollo frito al estilo de KFC y su receta secreta, acompañado de ensalada de col, puré de papa, papas fritas o tu guarnición favorita.

Para tener siempre listo este sazonador secreto, mezcla las especias en cantidades más grandes y guárdalo en un frasco de vidrio con tapa en la alacena. Con esta receta tu pollo frito quedará tan rico como el de los restaurantes.