Clásicas alitas con salsa buffalo, las mejores acompañantes para el Mundial

Con el Mundial llegan las reuniones con amigos y familia para ver los partidos de México y otras selecciones. La comida es clave en estos eventos y un plato que no falla son las alitas con salsa buffalo; aprende a prepararlas como en los restaurantes con esta receta.

Durante mucho tiempo las alas del pollo estaban destinadas a caldos, sopas o para alimentar animales. Sin embargo, en 1964 la historia de esta pieza cambió cuando nacieron las alitas buffalo en el Anchor Bar de Buffalo, Nueva York.

Desde entonces, su popularidad ha ido en ascenso y hoy son un clásico para ver cualquier deporte. Si eres fan de las alitas buffalo, aprende a prepararlas en casa, son más económicas y quedan igual de deliciosas.

Las alas de pollo antes eran destinadas a caldos y desecho, hoy son una botana muy popular Canva

¿Cómo hacer alitas con salsa buffalo caseras?

Ingredientes para las alitas:

1 kilo de alitas de pollo (solo las partes más carnosas, retirando la punta)

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón

2 cucharadas de harina

Aceite vegetal, suficiente para freír

Ingredientes para la salsa buffalo:

½ taza de salsa picante (ej. Valentina, Botanera, San Luis)

⅓ taza de mantequilla sin sal

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharadita de salsa inglesa

¼ cucharadita de ajo en polvo

¼ cucharadita de paprika o pimentón

Lo mejor de las alitas es que puedes bañarlas con la salsa que más te guste Canva

Preparación:

Seca las alitas con papel absorbente, esto ayudará a que tengan una textura más crujiente. Colócalas en un tazón y agrega la sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón. Mezcla para que todas queden impregnadas. Finalmente, añade la harina cubrirlas ligeramente. En una cacerola, vierte suficiente aceite para una fritura profunda y calienta hasta que alcance los 180 °C o cuando al introducir la punta de un palillo de madera, comience a burbujear. Con el aceite a fuego medio, introduce las alitas por tandas y fríelas por 10 o 12 minutos, hasta que estén doradas. Saca las alitas del aceite y escúrrelas en papel de cocina absorbente. Reserva mientras preparas la salsa buffalo. En una cacerola pequeña derrite la mantequilla a fuego medio-bajo, revolviendo para que no se queme. Cuando la mantequilla esté fundida, agrega la salsa picante y mezcla. Vierte el vinagre blanco, la salsa inglesa, el ajo en polvo, la paprika, la sal y la pimienta. Revuelve y cocina a fuego bajo, sin hervir, durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. Apaga el fuego y espera unos minutos antes de bañar las alitas para que no esté hirviendo. Coloca las alitas en un tazón grande y vierte la salsa buffalo encima. Mezcla muy bien moviendo el tazón o usando las manos. En este caso, utiliza guantes de grado alimentario para evitar que el picante llegue a tus manos. Sirve las alitas buffalo en un platón, acompañadas de tiras de apio y zanahoria, papas fritas y aderezo ranch.

A la hora de preparar alitas, pide en la pollería que retiren la punta del ala, esta es prácticamente puro hueso y piel, por lo que no funcionan para esta preparación.

De lo que sobra se pueden obtener dos piezas, la más carnosa se llama drumette y es apreciada porque tiene un solo hueso, lo que la hace más fácil de comer. La otra parte, con menos carne, se llama wingette y tiene dos huesos paralelos.

Ambas son perfectas a la hora de hacer alitas. Sigue esta receta para preparar las más ricas con salsa buffalo.