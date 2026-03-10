Pescado fresco vs congelado: cuál conviene más en tu cocina

Conoce las principales diferencias entre el pescado fresco y el congelado: ¿cuál es mejor para cocinar? La respuesta no es tan simple como elegir el que está sobre hielo en la pescadería, ¡hoy te presentamos todo sobre este debate gastronómico!

Para muchos, la palabra “fresco” suena automáticamente superior: más natural, más sabroso, más auténtico. Sin embargo, en tiempos donde la cadena de frío, la tecnología de ultracongelación y la logística global han evolucionado enormemente, la diferencia entre pescado fresco y congelado merece una revisión profunda.

Factores como el tiempo desde la captura, el manejo sanitario, el método de congelación y la especie influyen de manera determinante en la calidad final del producto. Más que una batalla entre “fresco vs congelado”, se trata de entender cómo se procesa cada pescado y qué conviene según el tipo de preparación culinaria.

Diferencias entre pescado fresco y congelado Canva

¿Qué es en realidad el pescado fresco?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el pescado fresco es aquel que no ha sido sometido a ningún proceso de conservación más allá de la refrigeración con hielo o frío controlado.

Es decir, no ha sido congelado previamente. Sin embargo, “fresco” no necesariamente significa “recién salido del mar”. En muchos mercados, el pescado fresco puede haber pasado varios días desde su captura hasta llegar al consumidor.

Durante ese tiempo se mantiene refrigerado a temperaturas cercanas a los 0 °C para retardar el deterioro microbiológico. Y es que no hay que olvidar que el pescado es un alimento altamente perecedero debido a su contenido de agua y proteínas, lo que favorece el crecimiento bacteriano si no se mantiene bajo condiciones estrictas de temperatura.

¿Qué es exactamente el pescado congelado?

El pescado congelado, por otro lado, se somete a temperaturas de -18 °C o inferiores poco después de su captura. El proceso de congelación rápida (conocido como ultracongelación) ayuda a preservar textura, sabor y valor nutricional al formar cristales de hielo más pequeños dentro del tejido muscular.

La gran diferencia aquí es el momento: muchos pescados congelados se procesan en alta mar, apenas capturados. Eso significa que pueden conservar mejor su estado original que un pescado “fresco” que ha pasado varios días en transporte.

Diferencias entre pescado fresco y congelado Canva

¿Hay diferencias importantes entre el pescado fresco y el congelado?

Desde el punto de vista nutricional, la evidencia científica indica que no hay una diferencia significativa entre pescado fresco y congelado si el proceso se realiza correctamente. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha señalado que la congelación no elimina proteínas ni minerales importantes como el hierro, el zinc o el selenio.

En el caso de los ácidos grasos omega-3 —presentes en pescados como salmón, atún o sardina— la congelación tampoco reduce su contenido de manera relevante, siempre que el almacenamiento sea adecuado.

En cuanto a seguridad alimentaria, la FDA en Estados Unidos recomienda congelar ciertos pescados que se consumirán crudos o semicrudos (como en sushi o ceviche) para eliminar el riesgo de parásitos como el anisakis. Esto significa que, paradójicamente, el pescado congelado puede ser más seguro en algunas preparaciones que el fresco no tratado.

El mito más extendido es que el pescado congelado “pierde sabor”. En realidad, lo que puede deteriorarse es la textura si el proceso de congelación fue lento o si hubo rupturas en la cadena de frío.

Cuando la congelación es rápida, los cristales de hielo son pequeños y dañan menos las fibras musculares. Si es lenta, los cristales son grandes y pueden romper células, generando una textura más blanda tras la descongelación.

En términos de sabor, si el pescado está bien almacenado y no ha sufrido quemaduras por congelación, no tendría que haber ningún problema.

Diferencias entre pescado fresco y congelado Canva

Pescado fresco vs congelado: cuál es mejor para cocinar

Para cocinar a la plancha o al horno

Si el pescado fresco es realmente reciente (capturado y consumido en corto tiempo), puede ofrecer una textura ligeramente más firme y una sensación sensorial más delicada. Sin embargo, un pescado congelado de buena calidad, descongelado lentamente en refrigeración, puede comportarse prácticamente igual en la plancha o el horno.

Para frituras

En frituras, la diferencia entre pescado fresco y congelado es mínima si el producto ha sido descongelado correctamente y secado antes de rebozar. La humedad superficial es más determinante que el estado previo.

Para ceviche o preparaciones crudas

Como se mencionó, congelar previamente ayuda a destruir parásitos. Por eso, incluso muchos chefs utilizan pescado congelado específicamente para sushi o ceviche.

Para guisos y sopas

En preparaciones largas como caldos, el pescado congelado funciona perfectamente. De hecho, en la industria gastronómica es habitual utilizar producto congelado por su practicidad y estabilidad.

Entonces, ¿es mejor el pescado fresco o el congelado para cocinar? La respuesta es: depende del contexto, tus necesidades, tiempo y receta.