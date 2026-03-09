Aaron Judge castiga a México y Estados Unidos rompe la paternidad en el Clásico Mundial

HOUSTON. Aaron Judge hizo un gran tiro para evitar que llegara la ventaja mexicana y unos instantes después, con el sello de la casa, se voló la barda para que Estados Unidos venciera 5-2 a México, primera victoria estadunidense sobre nuestro país en el Clásico Mundial de Beisbol.

En un ambiente cargado de electricidad, sin quedar claro cuál parcialidad tuvo más apoyo entre los más de 40 mil asistentes al Daikin Park, Jarren Durán tuvo una jornada explosiva con dos cuadrangulares, que hizo crecer la esperanza mexicana de una remontada de película, pero que finalmente no llegó.

Los de las barras y las estrellas se quitaron una paternidad de tres derrotas seguidas ante los tricolores, iniciando en la segunda ronda de 2006, cuando México los eliminó tras vencerlos 2-1.

En 2013, con pizarra de 5-2, y en 2023, 11-5, México había construido una paternidad sobre el poderoso equipo estadunidense, que tenía como único antecedente de victoria sobre los tricolores en la primera ronda de 2006, cuando ganaron 2-0 el primer juego en la historia de este torneo para ambas novenas.

Para esta edición, sin embargo, Estados Unidos armó probablemente el equipo más poderoso en la historia del torneo y mandó a la loma al ganador del Premio Cy Young de 2025, Paul Skenes.

Manny Barreda, un veterano lanzador que probó Grandes Ligas en 2021, fue el encargado de abrir por México y, pese a permitir seis corredores en base, logró colgar un par de ceros, ayudado por dos grandes atrapadas de Alek Thomas en el jardín central.

Jarren Durán también cooperó de gran forma con el pitcheo de Barreda, con un gran tiro desde el jardín derecho, con relevo de Nick Gonzales, para poner fuera en home a Roman Anthony, que amenazaba con anotar la primera carrera tras un hit de Byron Buxton. Alejandro Kirk aplicó el toque final para completar el out.

Tras eso, México encontró, casi sin querer, su primera gran oportunidad. Joey Ortiz rompió una seguidilla de ocho bateadores retirados con un mal tiro del segunda base Brice Turang, y después Durán conectó un hit, pero en el intento de Ortiz de llegar a tercera base fue puesto fuera por el tremendo tiro de Judge.

Tras la salida de Barreda, Jesús Cruz comenzó la labor del bullpen y en su primer bateador recibió un batazo en el pie por una bola conectada por Bryce Harper, que se embasó con infield hit. Judge vino detrás con su segundo jonrón del torneo para poner el juego 2-0, ventaja que Estados Unidos ya no perdió.

Cruz siguió con problemas y permitió un sencillo de Kyle Schwarber, golpeó a Cal Raleigh y luego Anthony dio un cuadrangular de tres carreras que prácticamente sentenció el juego desde la tercera entrada, colocando el 5-0 en la pizarra.

Pese a eso, el bullpen mexicano logró mantener el juego en la raya y la ofensiva tricolor empezó a dar señales de vida. Durán desapareció la blanqueada con su primer jonrón en la sexta entrada.

Joey Meneses, el héroe contra Estados Unidos en 2023, entró como emergente en la misma sexta y respondió con un infield hit que trajo la segunda carrera.

En la octava, Durán respondió de nuevo volándose la barda y acercando el juego a solo una carrera, pero Kirk, representando el empate, dio una rola para doble play en esa misma entrada que mató el rally.

Todavía en la novena, Meneses abrió con hit ante el cerrador Garrett Whitlock, quien retiró a los tres siguientes para terminar el juego.

México tiene ahora marca de 2-1 y tendrá el miércoles su último juego de la primera ronda contra Italia (2-0), que a su vez se enfrentará este martes a Estados Unidos (1-1). Un triunfo de los de las barras y las estrellas convertiría el duelo entre Italia y México en un enfrentamiento directo por el último boleto.

Un triunfo de Italia abriría el escenario para un triple empate en 3-1, donde el criterio de desempate es carreras permitidas entre outs retirados en los duelos entre los equipos implicados.