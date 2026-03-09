Suman casi 900 mexicanos evacuados por conflicto en Medio Oriente

A 10 días del conflicto armado en Medio Oriente, con la guerra en Irán por parte de Estados Unidos e Israel, han sido evacuadas 887 personas mexicanas que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su más reciente actualización.

La cancillería explicó que, a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales.

Agregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación.

La cancillería informó que, dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada mexicana estará operando a partir de este lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.

Iraníes salieron a las calles a mostrar su apoyo a nuevo líder del país Reuters

“El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas”, indicó.

“Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física”, puntualizó.

La dependencia federal reiteró la recomendación de no viajar a la región y mantener contacto permanente con cualquiera de las representaciones diplomáticas mexicanas en la región luego de que Irán anunciará que están listos para seis meses de guerra.

Eligen a nuevo líder de Irán; se preparan para seguir la guerra

Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen firmemente al mando del país, lo que parece cerrar cualquier vía para un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

Jamenei, de 56 años, un clérigo chií con una base de poder entre las fuerzas de seguridad y su vasto imperio empresarial, ha sido declarado inaceptable por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien ha exigido la rendición incondicional de Irán.

Los medios estatales iraníes mostraron grandes multitudes en las calles dando su apoyo al nuevo líder, portando banderas iraníes y retratos de su padre, Alí Jamenei, abatido en los ataques del primer día de la guerra.

Los políticos y las instituciones hicieron promesas de lealtad: "Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre", afirmó un comunicado del consejo de defensa.

Los iraníes contactados por teléfono se mostraron divididos: los partidarios de las autoridades se mostraron eufóricos por la elección, que consideraron una declaración de desafío en tiempos de guerra, mientras que los opositores temen que acabe con sus esperanzas de cambio.

"Estoy muy feliz de que sea nuestro nuevo líder. Ha sido una bofetada a nuestros enemigos, que pensaban que el sistema se derrumbaría con la muerte de su padre. El camino de nuestro difunto líder comenzará", dijo Zahra Mirbagheri, una universitaria de 21 años de Teherán.

Muchos iraníes celebran la muerte del anciano Jamenei, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataran a miles de manifestantes antigubernamentales en los peores disturbios internos desde la época de la revolución iraní de 1979.

Desde entonces, ha habido pocos indicios de actividad antigubernamental, ya que los activistas temen salir a la calle mientras Irán está siendo atacado.

"La Guardia Revolucionaria y el sistema siguen siendo poderosos. Cuentan con decenas de miles de efectivos dispuestos a luchar para mantener este régimen. Nosotros, el pueblo, no tenemos nada", dijo Babak, de 34 años, un empresario de la ciudad central de Arak que pidió mantener en secreto su apellido.

Israel dice que su objetivo bélico es destruir el sistema clerical iraní. Washington se mostró inicialmente más cauto, afirmando que su objetivo era destruir la capacidad misilística y el programa nuclear de Irán, aunque Donald Trump soportó sus exigencias al pedir también la instauración de un gobierno iraní dócil.

Israel había dicho que mataría a quien quisiera que sucediera al anciano Jamenei a menos que Irán pusiera fin a sus políticas hostiles. El domingo, Trump volvió a exigir que Washington tenga voz y voto en la selección del líder supremo.

"Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho", dijo a ABC News, añadiendo que poner fin a la guerra sería una decisión "mutua" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Con información de Reuters

