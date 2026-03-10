Té chai helado, ideal para refrescarte en temporada de calor

El té chai es una bebida conocida por su aroma intenso y por la combinación de té negro, especias y leche. Aunque durante mucho tiempo se ha consumido principalmente caliente, en los últimos años su versión fría, el té chai helado, se ha vuelto cada vez más popular como una opción refrescante cuando hace calor.

Servido con hielo y con un toque dulce, conserva el sabor de las especias y se convierte en una bebida diferente a muchas otras infusiones. El chai no surgió como una bebida moderna en cafeterías. En realidad, tiene una larga historia en el sur de Asia, especialmente en la India.

Con el paso del tiempo, esta bebida se extendió a otros países y comenzó a adaptarse a distintos gustos y formas de preparación, lo que dio origen a variantes como el chai latte o el chai frío.

¿Qué es el té chai?

La palabra chai significa simplemente “té” en varios idiomas del sur de Asia. El término proviene de la palabra china cha, que después pasó a otras lenguas como el persa y terminó utilizándose en muchas regiones para nombrar al té.

Sin embargo, fuera de Asia, el término chai suele referirse al masala chai, una bebida que combina té negro con especias, leche y azúcar. Esta bebida nació en el subcontinente indio. Antes de que el té se utilizara en la preparación, ya existían mezclas de especias que se bebían como infusiones.

Estas bebidas se relacionaban con tradiciones antiguas y con el uso de ingredientes naturales dentro de la medicina tradicional. El uso del té negro en el chai comenzó a hacerse más común en el siglo XIX, cuando el Imperio británico impulsó el cultivo de té en India.

La producción creció en regiones como Assam, y con el tiempo las personas empezaron a mezclar las hojas de té con las especias que ya formaban parte de sus bebidas tradicionales. Así se formó la receta que hoy conocemos como masala chai.

Entre las especias que suelen usarse para preparar chai se encuentran:

Cardamomo

Canela

Jengibre

Clavo de olor

Pimienta negra

Anís estrella

Estas especias son las que le dan al chai su aroma y su sabor característico.

En la India, el chai forma parte de la vida diaria. Incluso existen vendedores callejeros conocidos como chai wallahs, que se dedican a preparar y vender esta bebida en mercados, estaciones y calles.

Aunque el chai suele beberse caliente, también puede disfrutarse frío. El té chai helado es una adaptación que mantiene los sabores originales, pero se sirve con hielo para hacerlo más refrescante. En muchos lugares, esta versión se ha vuelto popular en cafeterías y también en hogares, especialmente durante los meses de calor.

Una de las razones por las que funciona bien como bebida fría es que las especias mantienen su sabor incluso cuando el té se enfría. Ingredientes como la canela o el jengibre aportan aroma y ayudan a equilibrar el sabor del té y la leche.

Además, el chai puede prepararse con diferentes proporciones de leche y agua. Esto permite que la bebida sea más ligera o más cremosa según lo que prefiera cada persona.

Té chai helado Canva

¿Cómo hacer mezcla de chai?

Una de las características del chai es que no existe una sola forma de prepararlo. Las mezclas de especias pueden cambiar dependiendo de la región o incluso de cada familia. Aun así, hay algunas especias que aparecen con frecuencia en la mayoría de las recetas tradicionales.

Ingredientes:

4 cucharadas de cardamomo verde

2 ramas de canela

1 cucharada de clavos de olor

1 cucharada de granos de pimienta negra

1 cucharada de jengibre seco

1 anís estrella

Procedimiento:

Coloca todas las especias en un mortero o en un molinillo. Tritura un poco las especias para que liberen su aroma. No es necesario molerlas completamente; basta con romperlas. Guarda la mezcla en un frasco bien cerrado. Esta mezcla puede guardarse durante varias semanas si se mantiene en un lugar seco. Una vez preparada, puede utilizarse para hacer chai caliente o para preparar versiones frías.

Té chai helado Canva

Receta de té chai helado

Ingredientes para 4 porciones:

4 tazas de agua

2 cucharadas de mezcla de chai

4 cucharaditas de té negro o 4 bolsitas de té

2 tazas de leche

6 cucharadas de azúcar

2 tazas de hielo

1 cucharadita de extracto de vainilla

Procedimiento:

Coloca el agua y la mezcla de chai en una olla. Lleva a fuego medio y deja hervir durante unos cinco minutos para que las especias suelten su aroma. Añade el té negro o las bolsitas y deja reposar durante tres a cinco minutos. Agrega la leche y calienta la mezcla a fuego medio, evitando que hierva. Añade azúcar y vainilla mientras la bebida aún está caliente y mezcla bien. Pasa la bebida por un colador para retirar las especias y las hojas de té. Deja reposar el chai unos minutos y luego colócalo en el refrigerador durante al menos media hora. Llena cuatro vasos con hielo y sirve el té chai frío.

Si lo deseas, puedes decorar la bebida con un poco de canela en polvo o con espuma de leche.

El té chai es una bebida con una historia muy ligada a la cultura del sur de Asia. La mezcla de té negro con especias surgió a partir de tradiciones antiguas que con el tiempo se difundieron por todo el mundo.

Aunque durante muchos años se consumió principalmente caliente, hoy también se disfruta en versiones frías que resultan ideales para los días calurosos. El té chai helado mantiene el aroma de las especias y ofrece una forma diferente de disfrutar esta bebida. Prepararlo en casa también permite experimentar con las especias, ajustar el dulzor y elegir el tipo de leche que prefieras.