Colapsa edificio en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX

Un edificio en proceso de demolición colapsó, dejando a cuatro personas atrapadas en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que personal de la dependencia se encuentra en la zona del edificio, ubicado en la calzada San Antonio Abada, en la colonia Tránsito.

El inmueble está cercano al edificio sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y de la estación del Metro San Antonio Abad.

Al lugar también han llegado los servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México, que ya habrían logrado rescatar a dos de las cuatro personas atrapadas tras el accidente.

Metro mantiene operaciones

El Servicio de Transporte Colectivo Metro informó que hasta el momento no se han suspendido las operaciones en la estación San Antonio Abad debido al accidente.



La estación San Antonio Abad de la Línea 2 se encuentra ofreciendo servicio, la situación al exterior no afecta las instalaciones ni operación de los trenes", informó en redes sociales.

RLO