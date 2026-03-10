Refrescante agua de frutas al estilo de La Michoacana, la más dulce y rica

Cada país tiene bebidas típicas, con un peso importante en su gastronomía. En México, la variedad es muy amplia, pero destacan las aguas frescas. Disfruta uno de los sabores más clásicos con esta receta de agua de frutas al estilo de La Michoacana.

Aunque la preparación de las aguas frescas es simple: básicamente, agua, fruta u otros ingredientes vegetales y algún endulzante, su valor cultural e histórico es muy grande.

Como explica el Gobierno de México, estas bebidas existen desde la época prehispánica, cuando se preparaban triturando frutas o flores y mezclándolas con agua para saciar la sed durante las travesías de los pueblos originarios.

Con la llegada de los españoles, evolucionaron, incorporando ingredientes traídos del exterior. Uno de los ejemplos más claros es el agua de horchata, que adaptó la clásica horchata de chufa valenciana a una versión local.

Actualmente, la diversidad de aguas frescas es muy amplia y se preparan, lo mismo de forma casera que en restaurantes y puestos callejeros. Sin embargo, un lugar que se ha popularizado por ofrecer estas bebidas es La Michoacana.

Esta paletería fundada en Tocumbo, Michoacán, entre 1930 y 1940, ha sabido posicionar sus aguas frescas por varias razones. La principal es el uso de fruta natural, pero también, la combinación de sabores y una cremosidad única.

Una de las bebidas más populares de esta cadena es el agua de frutas, que recuerda al término italiano tutti frutti, pues combina una variedad de frutas para dar sabor y color. Sigue esta receta y prepara agua de frutas al estilo de La Michoacana.

De herencia prehispánica, las aguas frescas son un clásico de la gastronomía mexicana Canva

¿Cómo hacer agua de frutas estilo La Michoacana?

Ingredientes:

1 ½ litros de agua fría

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

3 manzanas picadas en cubitos

2 peras picadas en cubitos

5 guayabas sin semillas y picadas en cubitos

2 tazas de melón picado en cubitos

2 tazas de fresas picadas

2 tazas de sandía picada en cubitos

1 plátano

1 cucharadita de esencia de vainilla

Hielo al gusto

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcla toda la fruta y divídela en dos. Licúa la mitad junto con el plátano pelado y 500 mililitros de agua, hasta que todas las frutas se integren y tengas una mezcla homogénea. Cuela la mezcla y viértela en una jarra grande. Agrega el agua restante junto con la leche evaporada, la leche condensada y la vainilla. Revuelve bien para disolver. Incorpora el resto de la fruta y mezcla. Refrigera por 30 minutos para que los sabores se integren bien. Sirve tu agua de frutas estilo La Michoacana, con hielos para que esté bien fría.

¿Sabías que, aunque actualmente las aguas frescas se sirven bien frías o con hielo, no es la forma tradicional de beberlas? En realidad, el término fresca se refiere a que tengan una temperatura ligeramente por debajo de la temperatura ambiente.

Con el tiempo, el aumento de las temperaturas y la producción artificial del hielo, se ha vuelto cada vez más común enfriar estas bebidas a muy baja temperatura. Eso sí, no se recomienda excederse con el hielo, pues puedes diluir el sabor.

El agua de frutas es una referencia al tutti frutti, que mezcla diferentes frutas Canva

Sustitutos de los lácteos para preparar aguas frescas cremosas

Leche de coco. Su contenido natural de grasa vegetal aporta suavidad y un sabor ligeramente dulce. Simplemente, sustituye la leche evaporada por ½ taza de leche de coco por cada litro de agua fresca.

Avena remojada y licuada. Es una opción fácil y económica; funciona, porque la avena contiene fibra soluble que, al hidratarse, genera una textura ligeramente viscosa.

Remoja 2 o 3 cucharadas de avena en agua durante 10 minutos y licúala junto con la fruta y el agua de tu bebida.

Remoja 2 o 3 cucharadas de avena en agua durante 10 minutos y licúala junto con la fruta y el agua de tu bebida. Crema de nueces o almendras. Las nueces o almendras aportan grasas vegetales naturales que generan una textura cremosa similar a la de los lácteos.

Solo necesitas remojar ¼ de taza de almendras o nuez de la India durante 4 horas y licuarlas con un poco de agua para obtener una crema. Incorpora esta mezcla al agua fresca.

Si amas las aguas de La Michoacana, no tienes que salir a buscar una para disfrutarlas. Prepara esta sencilla receta de agua de frutas y olvídate del calor.