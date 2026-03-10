Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 10 de marzo de 2026

DESHIDRATADO

¿Cómo saber si estás deshidratado sin ir al médico?

R. Todos recordamos la cifra de la primaria: el cuerpo humano es alrededor de 70% agua. Cada órgano —del corazón a la piel— depende de ella para funcionar. Por eso, incluso una deshidratación leve puede afectar tu energía, tu concentración y tu estado de ánimo. En casos graves, puede provocar mareos intensos, confusión, golpe de calor, daño renal e incluso shock hipovolémico.

La buena noticia es que no necesitas un médico para detectar las señales tempranas.

Hay indicadores simples que cualquiera puede observar:

• Sed constante: si sientes sed todo el tiempo, ya estás deshidratado.

• Orina oscura: un amarillo intenso o ámbar indica falta de agua; lo ideal es un tono claro.

• Boca seca y piel opaca: la piel pierde elasticidad y la saliva disminuye.

• Dolor de cabeza o fatiga: el cerebro es muy sensible a los cambios de hidratación.

• Mareos al levantarte: puede ser una caída temporal de presión por falta de líquidos.

La deshidratación no siempre se siente dramática; a veces es silenciosa. Por eso, observar estas señales cotidianas es clave para mantener un cuerpo que funcione con claridad y equilibrio.

LOS QUE NO SIRVEN

¿Han cambiado en algo las recomendaciones sobre cuánto se debe beber?

R. En los últimos años, varios países han revisado sus guías de consumo de alcohol a la luz de nueva evidencia científica que muestra que no existe un nivel completamente seguro de ingesta. En Estados Unidos, las autoridades de salud consideraron reducir el límite de consumo moderado para los hombres, igualándolo al de las mujeres, pero el proceso se detuvo cuando el equipo responsable fue disuelto. Aun así, el debate sigue abierto y se alinea con una tendencia internacional más estricta.

Europa ha avanzado con mayor decisión. El Reino Unido mantiene un límite único de catorce unidades semanales para hombres y mujeres y recomienda días sin consumo. Irlanda adoptó una legislación pionera con etiquetas obligatorias que advierten sobre cáncer y contenido calórico, además de restricciones a la publicidad.

Francia aconseja no superar dos bebidas al día, evitar el consumo diario y reforzar la idea de que cualquier cantidad implica riesgo. Los países nórdicos continúan con políticas restrictivas de venta e impuestos altos para reducir el consumo poblacional.

Para México, estas experiencias ofrecen una ruta clara: actualizar límites oficiales, incorporar advertencias sanitarias visibles y promover campañas que desmonten la idea de que el consumo moderado es inocuo. Estas medidas lo colocarían en sintonía con las mejores prácticas internacionales.