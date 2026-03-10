Frentes Políticos/ 10 marzo 2026

1.

Integración. A días de iniciar la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó un dato para tranquilizar a los mercados, 78.5% de los sectores económicos consultados respalda mantener el acuerdo comercial entre México, EU y Canadá. El tratado sostiene buena parte del motor exportador mexicano y más de 80% de las ventas al exterior dependen del vecino del norte. El gobierno de Claudia Sheinbaum abrirá tres frentes para la negociación, reducir la dependencia de importaciones asiáticas, ajustar con precisión las reglas de origen y fortalecer la seguridad económica regional. No hay falla. Beneficio es la palabra.

2.

Cooperación. Ante las declaraciones de Donald Trump sobre seguridad regional, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por un tono firme, pero sereno. Si Estados Unidos quiere ayudar a México en el combate al crimen organizado, dijo, hay una vía, frenar el tráfico de armas. Datos del propio Departamento de Justicia estadunidense indican que cerca de 75% del armamento que usan los grupos criminales proviene de ese país. Sheinbaum reiteró que la colaboración existe, pero con límites. La seguridad se construye con coordinación, respeto a la soberanía y responsabilidades compartidas. Es momento de unir fuerzas en común, no tensar el escenario.

3.

Ejemplaridad. En la política, la transparencia no debería ser promesa, sino práctica. Ignacio Mier, líder de los senadores de Morena, ofreció desde su llegada al Senado cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas, pero varios apartados clave siguen sin actualizarse: contratos y convenios, inventario de bienes muebles e inmuebles, informes del ejercicio presupuestal mensual, asignaciones a grupos parlamentarios, dietas y gastos, y viajes de senadores del tercer y cuarto trimestre de 2025. O sea, todo. La 4T ha hecho de la honestidad su bandera, y la pide siempre la presidenta Claudia Sheinbaum. Predicar con el ejemplo. Eso es gobernar.

4.

Suplantación. El titular del IMPI, Santiago Nieto, alertó sobre un esquema de fraude que utiliza datos públicos de la Gaceta de la Propiedad Industrial para engañar a emprendedores y empresarios. Gestores y despachos fantasma identifican a quienes registran marcas o patentes y les envían requerimientos de pago falsos por montos que duplican o triplican las tarifas oficiales. El problema surge porque la información publicada por ley incluye nombres y domicilios, datos que los estafadores usan para fabricar documentos con apariencia institucional. El IMPI ya pidió ocultar datos personales en las solicitudes digitales. En la red, ¿nadie se salva?

5.

Entre amigos. En Oaxaca, la tensión Morena-PT ha escalado a niveles casi insostenibles. Los desacuerdos dejaron de ser susurro para convertirse en confrontación abierta. La diputada petista Margarita García acusó al gobernador Salomón Jara de orquestar una campaña de desprestigio tras difundirse supuestas propiedades a su nombre. La legisladora respondió con un reto, si se comprueba que es dueña de las más de 20 propiedades que le atribuyen, renuncia a su cargo y a la política; si no, pide que el mandatario haga lo propio. García sostiene que se trata de homónimos en registros catastrales y de “guerra sucia”. A la espera de quién cumple el reto.