El SAT habilitó el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas físicas, una herramienta digital que permite a los contribuyentes revisar si podrían tener saldo a favor y preparar su información fiscal antes de presentar el trámite.

Este simulador estará disponible durante marzo en el portal del organismo y permite revisar la información precargada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene registrada sobre cada contribuyente.

Con ello, las personas pueden detectar inconsistencias, corregir datos y anticipar si tendrán saldo a favor, saldo en contra o si no tendrán cambios en su situación fiscal.

La herramienta forma parte de las acciones del SAT para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales antes del inicio del periodo oficial de presentación de la declaración anual.

¿Qué permite revisar el simulador del SAT?

El simulador ofrece una vista previa del sistema que se utilizará para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

SAT Declaración Anual: ¿cómo saber si tienes saldo a favor en 2026 con el simulador? Cuartoscuro

Entre las principales funciones de esta herramienta se encuentra la revisión de la información precargada, que incluye distintos apartados relevantes para el cálculo de impuestos.

Los contribuyentes podrán consultar datos como:

Ingresos registrados durante el ejercicio fiscal

Devoluciones

Deducciones personales y autorizadas

Retenciones de impuestos

Pagos provisionales realizados

La plataforma también integra nuevas funcionalidades para casos específicos. Por ejemplo, quienes hayan obtenido intereses a través de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) podrán registrar de forma detallada los montos gravados y exentos dentro del sistema.

SAT Declaración Anual: ¿cómo saber si tienes saldo a favor en 2026 con el simulador? Cuartoscuro

Otra mejora del simulador es que permite visualizar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que el sistema no reconoció automáticamente como deducciones personales. Estos se muestran en el apartado “Sin clasificación”, donde el contribuyente puede reclasificarlos manualmente si cuenta con la documentación que respalde la deducción.

¿Cómo saber si recibirás saldo a favor?

El simulador también permite anticipar si el contribuyente podría recibir una devolución de impuestos, lo que comúnmente se conoce como saldo a favor.

Para utilizar esta herramienta, el usuario debe ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria y dirigirse al apartado “Declaraciones”. Si la opción de declaración anual no aparece de inmediato, se puede acceder mediante el enlace específico del simulador.

Una vez dentro del sistema, se deben seguir estos pasos:

Una vez dentro del sistema, se deben seguir estos pasos: Ingresar con RFC, contraseña y el captcha de verificación, o utilizar la e.firma.

Seleccionar los tipos de ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal.

Indicar si se tuvieron ingresos provenientes del extranjero o relacionados con el Informe de Situación Fiscal (ISSIF).

Posteriormente el sistema mostrará la información precargada que el SAT tiene registrada, la cual debe ser revisada cuidadosamente por el usuario para verificar que los datos sean correctos o realizar las correcciones necesarias.

SAT Declaración Anual: ¿cómo saber si tienes saldo a favor en 2026 con el simulador? Canva

Al avanzar a la pestaña “Determinación”, el sistema mostrará un cálculo preliminar del impuesto. En este apartado el contribuyente podrá identificar si tendrá saldo a favor, saldo en contra o si no existen diferencias en su declaración.

Si el resultado es una devolución de impuestos, el sistema permitirá seleccionar la opción correspondiente e ingresar la CLABE interbancaria para que el depósito se realice en esa cuenta, en caso de que el SAT autorice la devolución.

En la etapa final aparece la pestaña “Pago”, donde el usuario puede seleccionar el botón “Revisar” para descargar un PDF de prueba con el resumen de su información fiscal.

Este documento permite confirmar que los datos coincidan con los comprobantes de ingresos, retenciones y deducciones emitidos por el empleador o por terceros registrados ante el SAT.

El periodo oficial para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2025 será del 1 al 30 de abril, de acuerdo con el calendario fiscal establecido por el Servicio de Administración Tributaria.

Los contribuyentes deberán enviar su declaración utilizando e.firma cuando el saldo a favor sea igual o superior a 10 mil 001 pesos.