Receta fácil de chocolatines, sin masa de croissant, los más deliciosos

Si eres un amante del pan dulce y el chocolate, los chocolatines deben estar entre tus favoritos. Esta delicia francesa se caracteriza por su exterior dorado e interior suave. Te damos el truco para prepararlos en casa, sin usar masa laminada de croissant.

Este pan dulce forma parte de la viennoiserie francesa, un grupo de panes caracterizados por prepararse con masas ricas en mantequilla, huevos, azúcar y leche. Aquí también entran los croissants y brioches, conocidos por su textura hojaldrada, ligera y sabor dulce.

Aunque en México y otros países de habla hispana, se le conoce como chocolatín, en Francia se debate entre pain au chocolat y chocolatine, según la región. En cualquier caso, se trata de un rectángulo de masa de croissant doblada sobre dos barras de chocolate.

Ese es el principal problema al que nos enfrentamos al querer hacerlos en casa, pues encontrar la masa de croissant lista para hornear no es tan sencillo y hacerla es un verdadero reto.

La razón es la técnica de laminado, pues para lograr ese resultado esponjoso y ligero, necesitamos intercalar capas finas de masa con mantequilla, doblando y extendiendo la masa muchas veces. Por suerte, hay una forma de facilitar el proceso.

La respuesta es la masa hojaldre que, aunque es diferente, pues no lleva levadura, lo que hace que el resultado sea más crujiente y menos esponjoso, es una alternativa rápida y deliciosa. Sigue esta receta y prepara chocolatines con masa hojaldre, facilísimos.

La viennoiserie francesa son panes preparados con masas ricas en mantequilla, suaves y dulces Canva

¿Cómo hacer chocolatines con hojaldre?

Ingredientes:

500 gramos de masa hojaldre

200 gramos de chocolate semiamargo, cortado en barritas de 10 cm de largo x 1.5 de ancho

Harina, para extender la masa

2 huevos batidos

Preparación:

Espolvorea un poco de harina sobre una superficie limpia y coloca la masa de hojaldre. Tip: la masa suele venderse doblada, desdóblala antes de extenderla. Con ayuda de un rodillo, extiende la masa hasta que tenga un groso aproximado de medio centímetro. Corta rectángulos de masa de 15 x 10 centímetros y resérvalos. Para armar los chocolatines, usa dos barras de chocolate, colocando una en cada extremo. Envuelve el primer chocolate con masa y continúa enrollando hasta cubrir el segundo. Otra opción es enrollar cada chocolate con masa y continuar hasta unirlos al centro. Acomoda los chocolatines en una charola para hornear con papel encerado o ligeramente engrasada y enharinada. Ojo, deja espacio entre cada uno para que no se peguen al hornearlos. Barniza los panes con una ligera capa de huevo batido y llévalos al refrigerador por 15 minutos. Esto ayudará a que mantengan su forma al cocinarlos. Mételos al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta que estén dorados. Sácalos y colócalos en una rejilla para que se enfríen y tengan esa textura crujiente. Disfruta tus chocolatines de hojaldre tibios o fríos, acompañados de una taza de capuchino o leche fría.

La masa hojaldre y la masa de croissant, se parecen, pero tienen ingredientes y técnicas diferentes Canva

Diferencias entre masa de croissant y masa hojaldre

Aunque pueden parecerse a simple vista, la masa del croissant y la masa hojaldre son diferentes, tanto en ingredientes, como en técnica. Por lo tanto, aunque puedes usar hojaldre para hacer chocolatines y croissants fáciles, el resultado es diferente.

Una de las diferencias es el uso de levadura. La masa de croissant es fermentada, lo cual significa que lleva tiempos de reposo y levado, que permiten que, al hornearse, las capas tengan una miga aireada y suave, aunque el exterior esté dorado.

En cambio, la masa hojaldre no lleva levadura, por lo que el interior tiende a ser más crujiente y quebradizo.

En cuanto a los ingredientes, la masa de croissant parte de una masa tipo pan, con harina, agua o leche, azúcar, sal, levadura y una pequeña cantidad de mantequilla, la cual se amasa para desarrollar gluten.

El hojaldre, en cambio, se elabora con una masa neutra, mucho más simple: harina, agua y sal. Aquí no se busca desarrollar demasiado el gluten, sino mantener una masa flexible que permita encerrar la mantequilla y formar capas definidas sin que se mezclen.

En ese sentido, la mantequilla tiene mayor protagonismo en el hojaldre, donde la proporción es más alta que la de harina. Esto permite separar físicamente las capas, creando el hojaldrado característico.

Todo esto hace que, durante el horneado, el hojaldre crezca de manera rápida y vertical, mientras que el croissant, primero termina de fermentar y luego se expande de forma más controlada. Por eso tiene un volumen grande y una textura más compleja y menos frágil.

Por esa razón, la masa de croissant es apreciada para preparar panes dulces, mientras que la masa hojaldre se utiliza lo mismo para preparaciones dulces que saladas, dando una textura crujiente.

Pero si no consigues masa de croissant y no quieres pasar por el proceso de levado y laminado, el hojaldre es una excelente opción para preparar estos deliciosos chocolatines. Haz la prueba, te encantarán.