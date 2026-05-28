Tradicionales enchiladas mineras con el sabor de Guanajuato
Aprende a preparar enchiladas mineras con la receta tradicional de Guanajuato, un platillo perfecto para cualquier comida.
Las enchiladas no son solo rojas o verdes, prácticamente cada región de México tiene su versión. En Guanajuato, las enchiladas mineras son una tradición; aprende a prepararlas con esta receta tradicional.
Hay una característica que une a las enchiladas del Bajío y es que van acompañadas por zanahoria y papa cocida, aunque cada una tiene su salsa. En el caso de las mineras, se prepara con chile guajillo y especias como el orégano y el comino.
El relleno es simple: queso fresco combinado con cebolla picada. Las enchiladas mineras son uno de los antojitos más típicos de Guanajuato y pueden servirse solo con lechuga, papa y zanahoria fritas y chiles en escabeche, o con una pieza de pollo o carne de cerdo deshebrada.
Sin importar con qué las acompañes, son un platillo típico de México que vale la pena aprender a preparar. Aquí te compartimos la receta de las enchiladas mineras con el paso a paso.
¿Cómo hacer enchiladas mineras?
Ingredientes:
- 10 piezas de chile guajillo limpios, sin semillas ni venas
- ¼ pieza de cebolla blanca
- 2 dientes de ajo
- 1 pizca de comino
- 1 pizca de orégano
- 3 piezas de papa cocidas y picadas en cubos pequeños
- 3 piezas de zanahoria cocidas y picadas en cubos pequeños
- 1 cucharadita de consomé de pollo en polvo
- 12 tortillas de maíz
- Aceite o manteca de cerdo, para freír
- 200 gramos de queso fresco desmoronado (para rellenar)
- 1 cebolla blanca picada (para rellenar)
- Lechuga picada (para servir)
Preparación:
- Retira los rabos, venas y semillas de los chiles guajillo; límpialos con un trapo húmedo para retirar cualquier rastro de suciedad e introdúcelos en agua caliente. Déjalos remojar por 10 minutos o hasta que estén suaves.
- Licúa los chiles con el ajo, cebolla, orégano, comino, consomé en polvo y media taza de agua del remojo de los chiles. Debes obtener una salsa homogénea y espesa.
- En una cacerola a fuego medio, calienta un chorrito de aceite. Vierte la salsa y deja hervir unos minutos hasta que cambie de color.
- En una sartén, derrite manteca suficiente para freír las tortillas. Si no tienes manteca, usa aceite vegetal.
- Pasa las tortillas por la salsa y fríelas por ambos lados. No deben quedar duras, sácalas cuando los bordes estén dorados. Tip: para evitar que la tortilla se deshaga, usa de un día antes y oréalas una noche antes de usarlas. También evita empaparlas demasiado con la salsa para que no salte por toda la cocina.
- Mezcla el queso desmoronado con la cebolla y rellena cada tortilla con un poco de esta mezcla. Hazlas rollito y acomódalas en los platos.
- Cuando termines de freír las tortillas, fríe la papa y la zanahoria en la misma sartén; agrega un par de cucharadas de salsa para que tomen más sabor.
- Pon un poco de estas verduras sobre las enchiladas; termina con lechuga y un par de chiles en vinagre. También puedes añadir más queso fresco desmenuzado.
Disfruta tus enchiladas mineras acompañadas de un agua fresca o una cebadina, para transportarte directo a Guanajuato.