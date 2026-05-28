Tradicionales enchiladas mineras con el sabor de Guanajuato

Las enchiladas no son solo rojas o verdes, prácticamente cada región de México tiene su versión. En Guanajuato, las enchiladas mineras son una tradición; aprende a prepararlas con esta receta tradicional.

Hay una característica que une a las enchiladas del Bajío y es que van acompañadas por zanahoria y papa cocida, aunque cada una tiene su salsa. En el caso de las mineras, se prepara con chile guajillo y especias como el orégano y el comino.

El relleno es simple: queso fresco combinado con cebolla picada. Las enchiladas mineras son uno de los antojitos más típicos de Guanajuato y pueden servirse solo con lechuga, papa y zanahoria fritas y chiles en escabeche, o con una pieza de pollo o carne de cerdo deshebrada.

Sin importar con qué las acompañes, son un platillo típico de México que vale la pena aprender a preparar. Aquí te compartimos la receta de las enchiladas mineras con el paso a paso.

En México existe una amplia variedad de enchiladas Canva

¿Cómo hacer enchiladas mineras?

Ingredientes:

10 piezas de chile guajillo limpios, sin semillas ni venas

¼ pieza de cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 pizca de comino

1 pizca de orégano

3 piezas de papa cocidas y picadas en cubos pequeños

3 piezas de zanahoria cocidas y picadas en cubos pequeños

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo

12 tortillas de maíz

Aceite o manteca de cerdo, para freír

200 gramos de queso fresco desmoronado (para rellenar)

1 cebolla blanca picada (para rellenar)

Lechuga picada (para servir)

Preparación:

Retira los rabos, venas y semillas de los chiles guajillo; límpialos con un trapo húmedo para retirar cualquier rastro de suciedad e introdúcelos en agua caliente. Déjalos remojar por 10 minutos o hasta que estén suaves. Licúa los chiles con el ajo, cebolla, orégano, comino, consomé en polvo y media taza de agua del remojo de los chiles. Debes obtener una salsa homogénea y espesa. En una cacerola a fuego medio, calienta un chorrito de aceite. Vierte la salsa y deja hervir unos minutos hasta que cambie de color. En una sartén, derrite manteca suficiente para freír las tortillas. Si no tienes manteca, usa aceite vegetal. Pasa las tortillas por la salsa y fríelas por ambos lados. No deben quedar duras, sácalas cuando los bordes estén dorados. Tip: para evitar que la tortilla se deshaga, usa de un día antes y oréalas una noche antes de usarlas. También evita empaparlas demasiado con la salsa para que no salte por toda la cocina. Mezcla el queso desmoronado con la cebolla y rellena cada tortilla con un poco de esta mezcla. Hazlas rollito y acomódalas en los platos. Cuando termines de freír las tortillas, fríe la papa y la zanahoria en la misma sartén; agrega un par de cucharadas de salsa para que tomen más sabor. Pon un poco de estas verduras sobre las enchiladas; termina con lechuga y un par de chiles en vinagre. También puedes añadir más queso fresco desmenuzado.

Disfruta tus enchiladas mineras acompañadas de un agua fresca o una cebadina, para transportarte directo a Guanajuato.